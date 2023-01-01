Google Maps تسهل العثور على محطات شحن المركبات الكهربائية بسرعة وسهولة

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تعمل جوجل علي طرح المعلومات المهمة للسائقين الذين يستخدمون مركبة كهربائية (EV)، عندما يتعلق الأمر بشحن بطارية السيارة، وسينقل التطبيق المستخدمين إلى أقرب محطة شحن للمركبات الكهربائية، ويكشف ما إذا كان الشاحن متوافقًا مع مركبة معينة، وما إذا كان الشاحن سريعًا أو متوسطًا أو بطيئًا، ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد متى تم استخدام الشاحن آخر مرة للمساعدة في تحديد ما إذا كان السائق يهدر عمر البطارية من خلال التوجه إلى شاحن معطل أو شاحن غير موجود في الخدمة.



وفقًا لنظام Android Police، لتسهيل العثور على أجهزة الشحن هذه، وصل تحديث إلى خرائط جوجل والذي سيسمح للمستخدمين باستبدال مرشح "محطات الوقود" المُعد مسبقًا بـ "محطات الشحن". لإجراء هذا التغيير، عليك أولاً الدخول إلى إعدادات التطبيق وتغيير سيارتك إلى سيارة كهربائية أو هجينة من الغاز، للقيام بذلك، افتح تطبيق خرائط جوجل واضغط على أيقونة الملف الشخصي الموجودة على يمين حقل البحث أعلى الشاشة، اضغط فوق الإعدادات > التنقل > نوع المحرك، واختر الكهربائية إذا كنت تقود سيارة كهربائية أو هجينة إذا كان هذا هو ما تقوده.



بمجرد إجراء التغيير أعلاه، ستلاحظ أن المرشحات الموجودة أعلى الشاشة ستتضمن مرشحًا يقول "محطات الشحن" بدلاً من "الغاز"، وبمجرد إجراء هذا التغيير، المتوفر لإصداري Android وiOS من خرائط جوجل، ستكون هذه المعلومات المهمة متاحة بسرعة وسهولة لأولئك الذين يتطلعون إلى شحن سيارتهم بدلاً من ملئها بالوقود.

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وأيضًا، إذا كنت تقود سيارة كهربائية، فيمكنك ضبط نوع القابس الذي تستخدمه للشحن مسبقًا، انتقل إلى الإعدادات > إعدادات السيارة الكهربائية ويمكنك الاختيار من بين ثمانية أنواع مختلفة من المقابس.بالإضافة إلى ذلك، مع التحديث، تم الآن تمييز الشوارع بأكملها باللون الأزرق بدلاً من مجرد عرض دبوس عليها، وسيسمح هذا للمستخدمين بالحصول على فكرة أفضل عن مدة تشغيل الشارع.