Google يسجل صوتك بهدوء.. إليك كيفية إيقاف تشغيل الميزة

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توجد ميزة مخفية في حسابات المستخدمين على جوجل تتيح لعملاق التكنولوجيا تسجيل أصواتهم بهدوء والتي يخزنها لاستخدامات أخرى، وتحفظ جوجل التسجيلات الصوتية من نشاط الويب والتطبيقات، إلى جانب التفاعلات اللفظية مع البحث والمساعد والخرائط، والتي تستخدمها لتطوير وتحسين تقنيات التعرف على الصوت.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحتاج المستخدمون إلى إدارة حساب Google الخاص بهم وإلغاء تحديد الخيارات في "البيانات والخصوصية"، والتي ادعى أحد الخبراء الرقميين أنها ستمنع شركة التكنولوجيا من الوصول إلى الميكروفون والكاميرا الخاصة بك.



نشر رجل الأعمال التكنولوجي جيفري كاستيلو مقطع على إنستجرام، يوضح أنه يمكن للمستخدمين إيقاف هذه الوظيفة من خلال الانتقال إلى تطبيق جوجل والضغط على "إدارة حساب جوجل الخاص بك".

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- من هناك، حدد علامة التبويب "البيانات والخصوصية"- انتقل لأسفل إلى "إعداد السجل"- حدد قسم "نشاط الويب والتطبيقات"، الذي ستشاهده يحتوي على علامة اختيار زرقاء.- بمجرد الضغط والتمرير لأسفل، يجب أن تلاحظ أن إعداد الصوت والنشاط الصوتي يحتوي على علامة اختيار زرقاء، قم بإلغاء تحديد ذلك لوضع حد لاستماع Google.تعد الطريقة التي يستمر بها Google في التقاط المحادثات هي نسخة لفظية من محرك البحث، وفي كل مرة يتلقى فيها أمر "Hey Google"، فإنه يخلق نفس التأثير مثل فتح نافذة المتصفح.لكن عند إيقاف إعداد النشاط الصوتي، لن يتم حفظ التسجيلات الصوتية من التفاعلات الصوتية مع بحث Google والمساعد والخرائط في حساب Google الخاص بك على خوادم Google، حتى إذا قمت بتسجيل الدخول، ومع ذلك لن يتم حذف الصوت المحفوظ مسبقًا.