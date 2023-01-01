Google يسجل صوتك بهدوء.. إليك كيفية إيقاف تشغيل الميزة

توجد ميزة مخفية في حسابات المستخدمين على جوجل تتيح لعملاق التكنولوجيا تسجيل أصواتهم بهدوء والتي يخزنها لاستخدامات أخرى، وتحفظ جوجل التسجيلات الصوتية من نشاط الويب والتطبيقات، إلى جانب التفاعلات اللفظية مع البحث والمساعد والخرائط، والتي تستخدمها لتطوير وتحسين تقنيات التعرف على الصوت.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحتاج المستخدمون إلى إدارة حساب Google الخاص بهم وإلغاء تحديد الخيارات في "البيانات والخصوصية"، والتي ادعى أحد الخبراء الرقميين أنها ستمنع شركة التكنولوجيا من الوصول إلى الميكروفون والكاميرا الخاصة بك.
نشر رجل الأعمال التكنولوجي جيفري كاستيلو مقطع على إنستجرام، يوضح أنه يمكن للمستخدمين إيقاف هذه الوظيفة من خلال الانتقال إلى تطبيق جوجل والضغط على "إدارة حساب جوجل الخاص بك".
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