Google طھظ…ظ†ط­ ظ…ط³طھط®ط¯ظ…ظٹ Gemini ط¥ظ…ظƒط§ظ†ظٹط© ط§ظ„ظˆطµظˆظ„ ظ…ط¬ط§ظ†ظ‹ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط·ط±ط§ط² Flash AI



Gemini Gemini

تعمل Google على جعل Gemini AI أسرع وأكثر كفاءة في جميع المجالات. يمكنك الآن الوصول إلى 1.5 Flash، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المصمم ليكون قادرًا على إنشاء استجابات بسرعة وكفاءة أكبر، حتى إذا كنت لا تدفع مقابل Gemini Advanced. وتقول الشركة إنك ستلاحظ تحسينات في زمن الاستجابة، بالإضافة إلى منطق الأداة وفهم الصورة، على كل من الويب والهاتف المحمول.

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بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على توسيع نافذة سياق مساعد الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك إجراء محادثات أطول معه وطرح أسئلة أكثر تعقيدًا عليه. وفي المستقبل القريب، ستمنحك Google أيضًا إمكانية تحميل الملفات إلى Gemini من Google Drive أو من جهازك. إذا منحته حق الوصول إلى ملاحظاتك، على سبيل المثال، فسيكون قادرًا على إنشاء دليل دراسي أو اختبار تدريبي لك. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المساعد قادرًا على تحليل البيانات وتسهيل استيعابها باستخدام الرسومات والمخططات.كجزء من عملها للحد من الهلوسة، تعرض جوجل الآن روابط لمحتوى ذي صلة إذا طرحت عليها أسئلة تتطلب إجابات واقعية. ستعرض "شريحة رمادية" في نهاية الفقرة في ردها الذي يرتبط بمواقع الويب حيث يمكنك قراءة المزيد حول الموضوع. يمكن أن تؤدي هذه الرقائق إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، إذا قمت بربط Gemini بحساب Gmail الخاص بك. تقتصر الميزة حاليًا على مواقع محددة للمطالبات باللغة الإنجليزية فقط.تعمل الشركة على تسهيل الوصول إلى Gemini بشكل عام أيضًا. لقد بدأت تدريجيًا في طرح Gemini في رسائل Google لأجهزة Android في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج) والمملكة المتحدة وسويسرا. ستتمكن الآن أيضًا من الدردشة مع Gemini باللغات الفرنسية والبولندية والإسبانية داخل تطبيق الرسائل. أخيرًا، تعمل Google على توسيع نطاق الوصول إلى تطبيق Gemini للهاتف المحمول ليشمل المزيد من المناطق وتمنح المزيد من المراهقين القدرة على استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. طالما أنك تستوفي الحد الأدنى للسن وهو 13 عامًا، فستتمكن من الدردشة مع المساعد. كما قدمت جوجل عملية تأهيل خاصة بالمراهقين ودليلًا لمحو الأمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن من الحصول على فكرة حول كيفية استخدام الأداة لإنجاز مهامك.