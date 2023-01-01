Google ستتيح لك تعديل رسائل RCS

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقد كان تحرير الرسائل في تطبيقات الدردشة أمرًا معتادًا لسنوات عديدة حتى الآن، ولكننا أخيرًا فإن العديد من تطبيقات المراسلة يتبنون هذه الميزة.

طرحت منصة إنستغرام مؤخرًا وظيفة التحرير في المحادثات مع Messenger و WhatsApp. والآن، تتيح جوجل إمكانية استخدام رسائل RCS أيضًا.

ستسمح لك الميزة الجديدة بتحرير الرسالة التي أرسلتها في آخر 15 دقيقة، وسيتمكن المستلم من رؤية الرسالة الأصلية من خلال النقر مع الاستمرار على الرسالة نفسها.

الجزء الصعب هو أن جميع المشاركين في المحادثة يجب أن تكون لديهم هذه الميزة ممكّنة.

وغني عن القول أن تحرير الرسائل القصيرة غير ممكن، حيث ينطبق التغيير فقط على رسائل RCS.

المصدر: بوابه المتميز

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