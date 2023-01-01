Google تمنح Gemini إمكانات جديدة لتخطيط الرحلات



Gemini Gemini

حصل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini على إمكانات جديدة لتخطيط الرحلات، حسبما أعلنت جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين.



وبناءً على مطالبة المستخدم، فإن نموذج الذكاء الاصطناعي يبحث الآن في المعلومات المتاحة للجمهور بالإضافة إلى الاستفادة من تفاصيل محددة، مثل أوقات الرحلات وحجوزات الفنادق، من أجل إعداد خط سير خاص لقضاء إجازة متعددة الأيام في غضون ثوانٍ.



وفي مؤتمر صحفي، قال نائب رئيس جوجل، سيسي هسياو، إن التخطيط يدويًا للرحلة قد يستغرق ساعات أو أيامًا، وربما حتى أسابيع.

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وبمساعدة Gemini، قد تصبح عملية التخطيط للرحلة فورية تقريبًا وديناميكية، مما يعني أنه يمكن تعديل خط سير الرحلة من خلال المطالبات والطلبات الأخرى بفضل واجهة المستخدم الجديدة لتخطيط الرحلات في Gemini.وأوضحت جوجل أن نموذج الذكاء الاصطناعي يقدم شيئًا مختلفًا عن روبوتات الدردشة الأخرى من خلال الجمع بين المعلومات المتاحة للجمهور والتفاصيل الشخصية التي لا يمكن العثور عليها إلا في البريد الإلكتروني لشخص ما.ووفقًا للشركة، يمكن أن يكون أحد الأمثلة على المطالبة شيئًا مثل “أنا وعائلتي ذاهبون إلى ميامي. ابني يحب الفن وزوجي يريد المأكولات البحرية الطازجة. هل يمكنك سحب معلومات رحلتي وفندقي من جيميل ومساعدتي في التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع؟”.ويبني Gemini خط سير الرحلة بناءً على تفاصيل الرحلة والفندق المدرجة في البريد الإلكتروني للمستخدم.ويستفيد نموذج الذكاء الاصطناعي أيضًا من خرائط جوجل للعثور على المطاعم والوجهات الثقافية القريبة مع تصفية الاختيارات بناءً على مطالبات محددة، مثل القيود الغذائية أو الأشياء التي يجب تجنبها.وتقول عملاقة البحث إن إمكانات تخطيط الرحلات الجديدة قادمة إلى Gemini Advanced في الأشهر المقبلة.يشار إلى أن جوجل ليست الشركة الأولى التي تستخدم روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي للتخطيط للرحلات.وتستثمر شركات Expedia و Airbnb و Kayak وغيرها في إنشاء مخططي رحلات يعتمدون على الذكاء الاصطناعي على أمل توجيه العملاء بعيدًا عن محركات البحث، مثل جوجل.