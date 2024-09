Google تمنح مشتركو "جيميناي ادفانس" 240 دولارا اشتراكات مجانية

Google Google

تمنح جوجل كل مشترك في Gemini Advanced ثلاث تجارب اشتراك مدتها أربعة أشهر لإرسالها إلى الأصدقاء أو أفراد العائلة، وتبلغ قيمة كل شهر 20 دولارًا، لذا فإن كل شخص تقرر إهداؤه رابطك يتلقى 80 دولارًا من خدمة Gemini Advanced المجانية.

عندما تفتح موقع Gemini Advanced على الويب، إذا كنت مشتركًا، فسترى قائمة على الجانب الأيسر من الصفحة، يوجد في الأسفل مربع مكتوب عليه "دعوة صديق"، اضغط على هذا المربع وسترى رابطًا يمكنك مشاركته مع أصدقائك الثلاثة، ويمكنك نسخ الرابط الخاص بك، والنقر فوق المعين الأزرق "دعوة الأصدقاء" وإرسال دعوتك إلى أصدقائك الثلاثة أو أفراد عائلتك في نفس الوقت. ستتعقب الصفحة من وافق على أخذ التجربة المجانية ومن رفض.يتضمن Gemini Advanced إمكانية الوصول إلى أقوى طراز ذكاء اصطناعي من جوجل وهو 1.5 Pro. في Gmail، يتيح لك خيار "ساعدني في الكتابة" كتابة رسالة أو رد بمساعدة Gemini باستخدام نغمة كتابة محددة. وستتمكن من تجربة التكامل العميق لـ Gemini عبر تطبيقات Google.يمكن لهؤلاء الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يقبلون عرضك بتجربة مجانية لمدة أربعة أشهر من Gemini Advanced الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة موقع Gemini Advanced، أو النقر فوق هذا الرابط، أو من خلال تطبيق Android الذي يمكنك تثبيته على هاتف Android الخاص بك من متجر Google Play، وعلى نظام التشغيل iOS، افتح تطبيق Google وانقر فوق علامة التبويب Gemini في الجزء العلوي من الشاشة.لن يقوم Gemini Advanced بإنشاء رسائل وملاحظات ومذكرات لك فحسب، بل يمكنه القيام بذلك بأسلوب أغنية بوب ديلان أو هايكو، وإذا وصفت صورة تريد إنشاؤها، فسيحاول imagen 3 إنشائها لك، ولقد طلبنا صورًا لموي من The Three Stooges وFelix the Cat وهو يحمل هاتف iPhone، ويمكنك رؤيتها في معرض الصور أعلاه.لذا، إذا تلقيت نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر رابع من Gemini Advanced من صديق أو أحد أفراد العائلة، فقد ترغب في الحصول عليها على الفور ورؤية كل الأشياء المثيرة التي يمكن أن تفعلها الذكاء الاصطناعي من أجلك.