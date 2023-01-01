Google تكشف عن تسهيلات استخدام جديدة في نظام أندرويد

أعلنت جوجل مجموعة جديدة من مزايا تسهيلات الاستخدام في نظام أندرويد بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بتسهيلات الاستخدام، وفقًا لما ذكرته الشركة في مدونتها الرسمية.
ومن أبرز المزايا الجديدة ترقية أداة Lookout في نظام أندرويد، التي تساعد الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر على اكتشاف المزيد من المعلومات حول المناطق المحيطة بهم، إذ أضافت جوجل إليها قدرات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية البحث عن أشياء محددة داخل البيئة المحيطة، مثل الطاولات أو الحمامات أو المقاعد، وعند توجيه الكاميرا إليها، تخبر أداة Lookout المستخدم بالإرشادات والمسافة للوصول إليها.
وحدثت جوجل أيضًا تطبيق Look to Speak، الذي يساعد المستخدمين في التواصل عبر أعينهم، بإضافة وضع خالٍ من النصوص بهدف “جعل التواصل أكثر سهولة مع الاختلافات المعرفية وتحديات القراءة والكتابة والحواجز اللغوية”، ويتيح ذلك التطبيق بالأساس للأشخاص اختيار عبارات مكتوبة وقابلة للتخصيص بحركة أعينهم، ثم قراءتها بصوت عالٍ.
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