Google تقدم نظارة للواقع المختلط بالتعاون مع سامسونج.. متى؟



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشف مدير قطاع المنصات والأجهزة في جوجل ريك أوستيرلو بأن الشركة الأميركية تستعد، بالتعاون مع سامسونج، لإطلاق نظارة ذكية للواقع المختلط XR.



جاء الإعلان بشكل مقتضب خلال فعاليات مؤتمر سامسونج Unpacked 2024، والذي شهد إطلاق هواتف جلاكسي زد فولد 6 وجلاكسي زد فليب 6، وكذلك ساعات سامسونج جلاكسي ووتش 7 وجلاكسي ووتش ألترا، إلى جانب الخاتم الذكي الأول من سامسونج وهو جلاكسي رينج، إلى جانب الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية جلاكسي بادز 3.



تعتبر تلك هي المرة الثانية على التوالي هذا العام الذي يشهد مؤتمر لسامسونج تناول مسألة عودتها لسوق النظارات الذكية، بعد أن كانت قد أعلنت لأول مرة عن تلك العودة في يناير 2023، بالتعاون مع كل من جوجل وكوالكوم.

قد يعجبك أيضا...

وكانت سامسونج قد دخلت سوق النظارات الذكية بصحبة عائلة نظاراتها للواقع الافتراضي Galaxy Gear VR في 2014 بالتعاون مع شركة أوكيلوس، وتلك الشراكة بدأت بعد استحواذ ميتا، فيسبوك في ذلك الوقت، على رائدة تقنيات النظارات الذكية، لكن تلك الشراكة توقفت في 2019، وهو ما نتج عنه إعلان نهاية عهد نظارات الشركة الكورية.إمكانيات متوقعةولكن في يناير 2023، أعلنت سامسونج في مؤتمرها Unpacked 2023 أنها ستعود لسوق النظارات الذكية عبر نظارة موجهة للواقع المختلط، والذي يقدم مزيجاً من تجارب الواقع المعزز AR والافتراضي VR، كما هو الحال مع نظارة أبل فيجن برو وكذلك نظارة ميتا كويست 3.وفق التقارير التقنية، ستعمل نظارة سامسونج القادمة بإصدار من نظام تشغيل أندرويد من تطوير جوجل، فالعملاق الأميركي يعمل بالفعل طوال الفترة الماضية على تطوير نظام تشغيل "Micro XR" الموجه لتشغيل نظارات بشاشة واحدة، إلى جانب إصدار آخر للنظارات ذات الشاشتين ويحمل اسم كودي "Barry".إلى جانب ذلك، كشفت كوالكوم في يناير عن أن أحدث معالجاتها للنظارات الذكية "XR2 Plus Gen2" سيكون هو الشريحة التي تزود نظارة سامسونج الذكية المقبلة بقوة المعالجة المطلوبة للبيانات والرسوميات بأداء فائق.ويقدم المعالج الجديد Snapdragon XR2+ Gen 2 مزايا عديدة على مستوى جودة العرض ودقة تتبع حركة الوجه والعين والجسم لمرتدي النظارات الذكية، حيث يسمح للنظارات التي سيأتي بين طياتها بتقديم جودة عرض لشاشاتها تصل إلى 4.3K لكل عين، مع معدل تحديث للشاشة 90 إطاراً في الثانية الواحدة.جودة فائقةوأشار مدير المنتجات في قطاع تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي بكوالكوم سعيد باكادير إلى أن الجودة الفائقة لعرض الشاشة تعكس إمكانية تقديم مزايا الرؤية المحيطية حول المستخدم عبر مستشعرات تصوير خارجية، وهي ميزة Passthrough، والتي قدمتها نظارات أبل فيجين برو، وميتا كويست 3 منذ العام الماضي.وهذا المستوى من جودة الرؤية الرقمية يفتح المجال أمام تجارب الواقع المختلط، التي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع عناصر رقمية خلال رؤيته للعالم الحقيقي من حوله أثناء ارتداء نظارته الذكية.على الرغم من أن أوستيرلو من جوجل أكد وصول نظارة سامسونج نهاية العام الجاري، وأعاد تي إم روه، مدير قطاع تجارب الموبايل في سامسونج، التأكيد على تلك المعلومة، إلا أن كلاهما لم يكشف عن موعد وصول النظارة للأسواق.وقد تكتفي الشركة هذا العام بإعلان النظارة وإمكانياتها ومواصفاتها التقنية، على أن تُفضل تقديمها لأرفف المتاجر بحلول مطلع 2025، وتبدأ في الوصول جنباً إلى جنب مع هواتف جلاكسي S25 المنتظرة.