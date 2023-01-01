Google تفتح منصة المنزل الذكي Google Home

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أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين أنها تفتح إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات منصة المنزل الذكي Google Home.



ويعني هذا أن أي صانع تطبيقات – سواء كان متعلقًا بالمنزل الذكي أم لا – يمكنه الوصول إلى أكثر من 600 مليون جهاز متصل بمنصة Google Home والاستفادة من محرك أتمتة Google Home لإنشاء حلول ذكية لمستخدميه داخل تطبيقه.



وتستطيع واجهة برمجة تطبيقات منصة Google Home الوصول إلى أي جهاز يعمل وفقًا لمعيار Matter أو جهاز يعمل وفقًا لبرنامج Works with Google Home.

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وتسمح واجهة برمجة تطبيقات منصة Google Home للمطورين ببناء تجاربهم باستخدام أجهزة Google Home والأتمتة في تطبيقاتهم عبر كل من أندرويد و iOS.وتعد هذه خطوة مهمة لشركة جوجل في فتح منصتها المنزلية الذكية، بعد إغلاق برنامج Works with Nest في عام 2019.وقالت جوجل: “نفتح إمكانية الوصول على أساس متجدد حتى يتمكن المطورون من البدء بالبناء والاختبار داخل تطبيقاتهم. تصل التطبيقات الأولى التي تستخدم واجهة برمجة تطبيقات Google Home إلى متجر جوجل بلاي وآب ستور في الخريف”.ولا يقتصر الوصول على مطوري المنازل الذكية فقط، إذ يمكن استخدام واجهة برمجة تطبيقات Google Home لتوصيل الأجهزة المنزلية الذكية بتطبيقات اللياقة البدنية أو التوصيل.وقالت الشركة: “يمكنك إنشاء تطبيق معقد لإدارة أي جانب من جوانب المنزل الذكي، أو التكامل مع جهاز ذكي لحل المشكلات، مثل تشغيل الأضواء تلقائيًا قبل وصول سائق توصيل الطعام”.واستشهدت الشركة أيضًا بأفكار، مثل تطبيق التمرين الذي يبقيك هادئًا أثناء التمرين عن طريق تشغيل المروحة، أو تطبيق العطلات الذي يضبط المنزل للاستعداد للضيوف عن طريق تشغيل الأضواء وضبط درجة الحرارة.وتسمح واجهة برمجة التطبيقات بالوصول إلى معظم الأجهزة المتصلة بمنصة Google Home، مما يسمح للتطبيقات بالتحكم في الأجهزة وإدارتها، مثل مصابيح Matter الكهربائية أو Nest Learning Thermostat.كما أنها تستفيد أيضًا من إشارات التشغيل الآلي لمنصة Google Home، مثل الحركة التي تكشفها أجهزة الاستشعار، أو تغيير وضع الجهاز، أو وضع “في المنزل وخارجه” الذي يستخدم إشارات مختلفة لتحديد إذا كان المنزل مشغولًا.وتوسع هذه الخطوة جاذبية المنزل الذكي والوصول إليه، وتسمح لمطوري المنازل الذكية ببناء تطبيقات قوية تستفيد من جميع الأجهزة التي يمكنها الاتصال بمنصة Google Home.