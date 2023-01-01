Google تفاجئ محبي أجهزة سامسونج بـ 4 ميزات جديدة.. تفاصيل

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كشفت شركة جوجل Google الأمريكية، عن 4 ميزات جديدة تعمل عليها مع عملاقة التقنية الكورية، التي ستصبح جميعها متاحة لأجهزة الشركة التي تم الإعلان عنها للاحتفال بحدث سامسونج Samsung الكبير Unpacked،.



وعبر هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6، سيقدم نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل “قريبا” اقتراحات ذات صلة بناءً على ما هو موجود على شاشتك.



جوجل تزود أجهزة سامسونج بـ 4 ميزات جديدة



على سبيل المثال، عندما تشاهد مقطع فيديو على الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 6، ستتمكن من إظهار تراكب Gemini وتحريكه عبر الشاشة للحصول على تجربة تعدد مهام حقيقية، وإذا كنت تشاهد شيئًا ما على اليوتيوب، فسوف يعرض عليك برنامج اقتراح Gemini يقول “اسأل عن هذا الفيديو”، وستكون هذه الميزات متاحة على أجهزة سامسونج الأحدث خلال الأشهر المقبلة.

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وتضيف جوجل ميزة دائرة البحث Circle to Search مدعومة بالكامل في Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 الجديدين من سامسونج، مما يسمح لك بتعلم موضوعات معقدة مثل الرياضيات الرمزية ومسح الرموز الشريطية ورموز QR على شاشتك بدءا من “وقت لاحق من هذا الشهر” بالإضافة إلى قدرات الترجمة المتوفرة بالفعل والمساعدة في الواجبات المنزلية "لمجموعة من مسائل الفيزياء والرياضيات".وتعمل كل من Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra على نظام التشغيل Wear OS 5، وهي في الواقع أولى الساعات الذكية التي بهذا الإصدار الجديد من برنامج جوجل المخصص للأجهزة القابلة للارتداء، والذي يتميز بأداء محسّن وعمر البطارية طويل، ويدعم هذا الأخير أيضا من خلال سعة بطارية Galaxy Watch Ultra الضخمة.وسيتمكن مشتركو YouTube TV عبر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 6، من مشاهدة القنوات في وضع العرض المتعدد، مع ما يصل إلى 4 تدفقات مختلفة تظهر على الشاشة في أي وقت، وستتمكن من اختيار بعض المجموعات المحددة مسبقا من كرة القدم والأخبار والطقس والأحداث الرياضية المتزامنة.وتقول جوجل إنها تعمل أيضا بشكل وثيق مع سامسونج على منصة XR القادمة، والتي ستأتي قريبا للتنافس مع نظام التشغيل VisionOS من آبل.الجدير بالذكر أن شركة سامسونج قدمت من خلال حدث Galaxy Unpacked 2024 الذي إقامته الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية “باريس”، أجهزة Galaxy الجديدة، بما في ذلك هاتفي Z Flip 6 وZ Fold 6 وGalaxy Buds 3 والسماعات اللاسلكية Galaxy Buds 3 Pro والساعات Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra والخاتم الذكي Galaxy Ring، توفر هذه الأجهزة مجموعة من الميزات الجديدة، مع واجهة Galaxy AI، حيث تأتي جميعها مدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي Google AI من جوجل.