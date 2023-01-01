Google تغلق تطبيق Stack لمسح المستندات رقميًا



Stack Stack

أعلنت جوجل إغلاق تطبيق Stack الذي يتيح للمستخدمين مسح الوثائق والمستندات رقميًا وتحويلها إلى ملفات PDF مع خيارات مختلفة لإدارة تلك الملفات وتنظيمها.



ويأتي قرار جوجل في إطار سعي الشركة إلى توحيد خدماتها، إذ أدمجت المزايا نفسها التي يوفرها تطبيق Stack في تطبيق جوجل درايف.



ولمساعدة مستخدمي Stack على الانتقال السلس بعد الإغلاق، تقدم الشركة أداة تسمح لهم بتصدير كافة مستنداتهم الموجودة في تطبيق Stack إلى جوجل درايف بسهولة.

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وسيتوقف تطبيق Stack عن العمل بنحو نهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويُنصح مستخدموه حاليًا بالتوقف عن استخدامه، والانتقال إلى استخدام جوجل درايف بدلًا منه.ويتيح التطبيق نقل المستندات إلى جوجل درايف، بالضغط على الحساب، ثم الذهاب إلى الإعدادات، واختيار “تصدير كافة المستندات إلى درايف”.وهذه الخطوات البسيطة ستنقل كافة المستندات في حساب Stack إلى مجلد “My Drive” في حساب جوجل درايف، وستكون موجودة في مجلد أخضر باسم “Stack”، كما يمكن تصدير مستند واحد فقط بتحديده ثم الضغط على خيار المشاركة، واختيار تطبيق درايف لتصدير المستند إليه.وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق سيظل يعمل لعدة أشهر أخرى، وستوقف جوجل التطبيق بدايةً من الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل بنحو نهائي، ومن المقرر أن يرسل التطبيق عدة إشعارات للمستخدمين قبل موعد الإغلاق النهائي.وكانت جوجل قد أعلنت حديثًا إغلاق خدمة VPN التابعة لها، بالإضافة إلى تطبيق الأفلام والتلفاز، كما أغلقت تطبيق “بودكاست” الشهير التابع لها، وقررت إدماجه في تطبيق يوتيوب ميوزيك.