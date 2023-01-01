Google تعمل على ميزة جديدة للتبديل بين الحسابات.. كيف تستفيد منها؟

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كشفت تسريبات حديثة أن جوجل تعمل على إعادة تصميم ميزة التبديل بين الحسابات، ووفقا لموقع Android Authority، فهناك العديد من سلاسل التعليمات البرمجية الجديدة فى العديد من التطبيقات التى تشير إلى تحديث واجهة المستخدم، حيث قد تبدو مشابهة جدًا لإصدار الويب.

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وفى الوقت الحالى، تعرض النسخة الحالية من التطبيق حسابك الأساسى وبعده مباشرة، زر "إدارة حساب جوجل الخاص بك"، والحسابات المرتبطة الأخرى، وزر "إضافة حساب آخر"، إلى جانب خيار إدارة الحسابات على جهازك.أما إصدار الويب فيتمتع بمظهر أكثر وضوحا، فهو يعرض صورة ملفك الشخصى، وزر "إدارة حساب جوجل الخاص بك" فى الأعلى، لديك أيضًا قائمة قابلة للطى "إظهار المزيد من الحسابات" والتى تتضمن الخيارات الأخرى، وقد يسرق التطبيق هذا النهج من إصدار الويب.ويسلط الكود المكتشف الضوء أيضًا على أن واجهة المستخدم الجديدة ستحتوى أيضًا على رسالة ترحيب وقائمة قابلة للطى لحساباتك الأخرى، ومع ذلك، على عكس إصدار الويب، قد يحصل أيضًا برنامج تبديل الحسابات على الهاتف المحمول على زر تبديل حساب جديد.فى الوقت الحالى، هذا المظهر الجديد قيد التطوير، وليس لدينا تاريخ إصدار رسمى له حتى الآن.