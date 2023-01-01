Google تعمل على ميزة جديدة للتبديل بين الحسابات.. كيف تستفيد منها؟

كشفت تسريبات حديثة أن جوجل تعمل على إعادة تصميم ميزة التبديل بين الحسابات، ووفقا لموقع Android Authority، فهناك العديد من سلاسل التعليمات البرمجية الجديدة فى العديد من التطبيقات التى تشير إلى تحديث واجهة المستخدم، حيث قد تبدو مشابهة جدًا لإصدار الويب.وفى الوقت الحالى، تعرض النسخة الحالية من التطبيق حسابك الأساسى وبعده مباشرة، زر "إدارة حساب جوجل الخاص بك"، والحسابات المرتبطة الأخرى، وزر "إضافة حساب آخر"، إلى جانب خيار إدارة الحسابات على جهازك.
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