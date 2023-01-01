Google تعمل على إيجاد طريقة لتسريع عمليات نقل البيانات عند إعداد هاتف جديد

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عندما قيامك بإعداد هاتف جديد، فإن لديك ثلاثة خيارات لنقل بياناتك من جهاز أندرويد القديم إلى جهاز أندرويد الجديد.



يمكنك إما نسخ تطبيقاتك وبياناتك عن طريق توصيل جهازي أندرويد عبر كابل متوافق، أو استخدام اتصال Wi-Fi لاسلكي، أو استعادة البيانات من نسخة احتياطية من Google One.



يبدو أن جوجل تقوم بدمج اثنين من هذه الخيارات لتمنحك تجربة نقل/استعادة أسرع للبيانات.

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يساعد تفكيك APK على التنبؤ بالميزات التي قد تصل إلى الخدمة في المستقبل بناءً على كود العمل قيد التقدم. ومع ذلك، فمن الممكن أن هذه الميزات المتوقعة قد لا تصل إلى إصدار عام.والآن، تم رصد كود Assemble Debug المتعلق بطريقة نقل البيانات الجديدة في إصدار تطبيق أداة استعادة البيانات من جوجل رقم 1.0.624892571.تطلق جوجل على العملية الجديدة اسم “MultiTransportD2dTransport”. وبشكل أساسي، سيكون من الممكن قريبًا إجراء استعادة/نقل البيانات من جهاز إلى جهاز أثناء إعداد هاتف جديد باستخدام كل من شبكة Wi-Fi والكابل في وقت واحد لتسريع الأمور.يبدو أن جوجل تعمل أيضًا على ميزة جديدة أخرى تسمح للمستخدمين بنقل البيانات من جهاز أندرويد الحالي الخاص بهم إلى أي جهاز أندرويد قديم أو جديد في أي وقت. تطلق عليها جوجل اسم “الاستعادة في أي وقت“.في الوقت الحالي، إذا قمت بالفعل بإعداد جهاز أندرويد الخاص بك، فلن تتمكن من استعادة البيانات من جهازك القديم دون إجراء إعادة ضبط المصنع وبدء النقل من جديد.باستخدام الميزة الجديدة، يمكنك استعادة البيانات من جهاز قديم في أي وقت دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع. ومع ذلك، فإن ميزة “الاستعادة في أي وقت” الجديدة لها بعض القيود.يمكنك فقط نسخ البيانات من الجهاز الذي استخدمته لنسخ البيانات مسبقًا. ستحتاج إلى مسح جميع بيانات الجهاز لنسخ البيانات من جهاز آخر. يتم دمج البيانات التي تنسخها مع البيانات الموجودة على جهازك الحالي.إذا قمت بتغيير الإعدادات، فلن تتم الكتابة فوق هذه التغييرات. يمكنك رؤية لقطة شاشة لهذه الميزة أعلاه.