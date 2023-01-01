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Google تعلن عن هاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي بسعر 1799 دولار

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صورة الخبر: Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold

أعلنت جوجل خلال الحدث اليوم عن هاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي الذي ينطلق بترقية في التكوينات ويأتي بسعر 1799 دولار.

تتميز شاشة الغطاء الخارجي في Pixel 9 Pro Fold بحجم 6.3 إنش، وشاشة “Super Actua Flex” داخلية بحجم 8 إنش بسطوع يصل إلى 2700 nit.

أيضاً يتميز الهاتف بتصميم من الألومنيوم، ويضم مفصل للشاشة بتصميم محسن، ويدعم التصميم الجديد تصميم مسطح عند فتح الشاشة.
كما يصل الهاتف بوزن 257 جرام، أي بتصميم أخف من الإصدار السابق للشركة بنسبة 10%، ويتميز الهاتف بسماكة 10.5مم عند طي الشاشة، أي أنحف من Galaxy Z Fold 6 بنسبة 13%.

ويتميز هيكل الهاتف بتصميم من الألومنيوم، مع ترقية لمفصل الشاشة، ويضم الهاتف معالج Tensor G4، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت أو 512.

أيضاً يأتي هاتف Pixel 9 Pro Fold بميزة إرسال رسائل الطواريء عبر الأقمار الإصطناعية، كما يضم الهاتف شريحة الآمان Titan M2.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، ويدعم تحديث النظام حتى 7 سنوات، ويدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

المصدر: unlimit-tech

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