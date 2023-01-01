Google تطلق Pixel 9 Pro Fold القابل للطي



Pixel 9 Pro Fold Pixel 9 Pro Fold

أكدت شركة جوجل في مقطع فيديو تشويقي أن خطها القادم من الهواتف الذكية يتضمن طرازًا جديدًا قابلاً للطي. وصفت الشركة هاتف Pixel 9 Pro Fold بأنه "هاتف قابل للطي مصمم لعصر الجوزاء" في تغريدة ترويجية لها، وركزت حتى على برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في الفيديو. على غرار هاتف Pixel 9 Pro غير القابل للطي، يحتوي هذا الطراز أيضًا على نتوء بارز للكاميرا. يتم ترتيب عدساته عموديًا بالقرب من أحد جوانب الهاتف، بحيث يكون نتوء الكاميرا موجودًا في الغالب ولا يشغل عرض الجهاز المطوي بالكامل.

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في حين أن جوجل لم تكشف رسميًا عن النموذج بعد، فقد كشف تسرب سابق، من موقع Android Authority، عن الكثير من التفاصيل حول نماذج Pixel 9 القادمة. قامت لجنة الاتصالات الوطنية التايوانية (NCC) بتحميل معارض لكل هاتف – Pixel 9 و9 Pro و9 Pro XL و9 Pro Fold – إلى أرشيفاتها. تحتوي بعض هذه الصور على هاتف 9 Pro Fold غير مطوي، مما يوضح كيف قامت جوجل بنقل كاميرا الصور الشخصية الخاصة بها إلى الشاشة الداخلية للحصول على مجال رؤية أوسع. وتُظهر أيضًا أن النموذج يحتوي على تجعد منخفض في الشاشة، والذي يبلغ قياسه 250 مم أو أقل بقليل من 10 بوصات.وكشف تسريب NCC أن الأجهزة القادمة تحتاج إلى أجهزة شحن أكبر أيضًا. تعد معدلات الشحن بشكل عام أسرع من الطرز السابقة بناءً على اختبارات الوكالة، على الرغم من أن Pixel 9 Pro Fold كان الأبطأ على الإطلاق. سنكون قادرين على تأكيد هذه التفاصيل عندما تطلق Google هواتفها الذكية الجديدة في حدث Made by Google التالي الذي سيقام في 13 أغسطس.