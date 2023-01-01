Google تطلق هواتف Pixel 9 Pro وPro XL بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية



Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro

أعلنت جوجل اليوم عن هواتف Pixel 9 Pro وPro XL التي تنطلق بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، بنظام تشغيل Android 14، وسعر يبدأ من 999 دولار.

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انطلق هاتف Pixel 9 Pro بحجم شاشة 6.3 إنش، بينما انطلق هاتف Pixel 9 Pro XL بحجم شاشة 6.8 إنش، وتدعم الهواتف معدل تحديث 120Hz، وشاشة “Super Actua”.وتأتي سلسلة Pixel 9 بتصميم يحاكي الإصدارات السابقة مع تركيز خاص على تصميم الكاميرة التي تأتي بتصميم إنسيابي أنيق.كما يتميز الهاتفين بتصميم نهائي غير لامع مسطح في الجانبين، وتتوفر الهواتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان.أيضاً تضم الإصدارات الجديدة رقاقة معالج Tensor G4، التي تدعم تمكين “Gemini Nano” لتشغيل الوسائط، ويدعم هاتف Pixel 9 Pro إدراك النصوص والصور والصوت.وتتوفر الهواتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.كما يضم Pixel 9 Pro بطارية بقدرة 4700 mAh، بينما يأتي Pixel 9 Pro XL بقدرة بطارية 5060 mAh، بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.أيضاً ينطلق هاتفي Pixel 9 Pro وPro XL بمميزات الذكاء الإصطناعي بمنصة “Google AI”، وتتضمن المميزات Gemini Live، لبدء محادثة سلسلة مع روبوت الدردشة الذي يأتي بعدد 10 من الأصوات المختلفة لتخصيص تجربة المستخدم عبر الأوامر الصوتية أو عبر سماعة Pixel Buds.كما يدعم تطبيق “Pixel Studio” تحرير الصور على هواتف Pixel 9 والذي يرتكز على نموذج “Imagen3” لتحويل النصوص إلى صور، مع ميزة “Clear Calling” في هواتف Pixel 9 Pro و9 Pro XL، مع ميزة “Call Notes”.وتدعم الهواتف ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية في المواقع التي لا تتضمن إتصال خلوي للإتصال بالطوارئ أو إرسال الرسائل، على أن تتوفر الميزة بشكل مجاني على مدار عامين على هواتف Pixel.كما تقدم جوجل الهواتف بتطبيق Pixel Weather الجديد المعزز بتقنية الذكاء الإصطناعي للتنبؤ بأحوال الطقس بدقة أعلى، ويدعم الهاتف تحديث النظام حتى 7 سنوات.وفي إعدادات الكاميرة تدعم جوجل هاتفي Pixel Weather بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة.كما يضم Pixel 8 Pro كاميرة سيلفي بدقة 42 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة بزاوية 103 درجة، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، مع دعم مميزات Video Boost، وSuper Res Zoom لدعم تكبير الفيديو حتى 20 مرة، وهي ميزة تقدم للمرة الأولى في هذه الإصدارات.مع مميزات لتعزيز الفيديو، والتسجيل في الإضاءة الليلية، مع ممحاة Magic الصوتية، وميزة Macro Focus في الفيديو، وتدعم الكاميرة نمط “photo Panorama” لتحسين التصوير البانورامي في الإضاءة المنخفضة.