Google تطلق منظم الحرارة Nest Thermostat بواجهة مستخدم محسنة وشاشة "بدون حدود"



Nest Thermostat Nest Thermostat

تستعد جوجل لإطلاق الجيل الرابع من Nest Learning Thermostat، وتم تسريب تفاصيل الترموستات لأول مرة في الأسبوع الماضي، والآن نشر نفس المسرب المزيد من المستندات على X والتي تُظهر أن هذا الطراز الجديد سيحتوي على شاشة رئيسية قابلة للتخصيص، وميزة "Dynamic Farsight" الجديدة، وشاشة "بدون حدود".

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وتوضح التسريبات "شاشة عالية الدقة بدون حدود" والتي يبدو أنها ستسمح لواجهة المستخدم لجهاز Nest Learning Thermostat بالامتداد إلى المنطقة التي كانت عادةً عبارة عن إطار أسود في وحدات الجيل الثالث الحالية، وتُظهر صور مسربة أخرى عناصر واجهة مستخدم تبدو أقرب كثيرًا إلى حواف الشاشة أيضًا.وتم ذكر ميزة Dynamic Farsight، لكن التسريبات لا توضح كيفية عمل هذه الميزة الجديدة، و تتيح ميزة Farsight في طرز Nest الحالية للوحدة الاستيقاظ عند الاقتراب منها، لعرض معلومات مثل الطقس أو الوقت أو درجة حرارة الغرفة، ويتوقع أن يعني ذكر ميزة Dynamic أن الجيل الرابع يمكنه عرض مزيج من المعلومات هذه المرة، بدلاً من الاقتصار على خيارات معينة.كما تذكر وثائق جوجل المسربة "التدفئة والتبريد الطبيعيين" وشاشة رئيسية قابلة للتخصيص لمنظم الحرارة Nest Learning Thermostat من الجيل الرابع، وليس من الواضح كيف يعمل نظام التدفئة والتبريد الطبيعيين، ولا مدى قابلية الشاشة الرئيسية الجديدة للتخصيص.ويأتى الجيل الرابع من Nest Learning Thermostat مع لوحة تقليم بيضاوية الشكل في العلبة، إلى جانب قاعدة الترموستات المعتادة، ولوحة فولاذية خلفية، ومستشعر درجة حرارة Nest من الجيل الثاني.ولا تمتلك جوجل سوى تكامل أساسي للغاية لمنظم الحرارة Nest Learning Thermostat من الجيل الثالث في تطبيق Google Home، ولكن هذا الطراز الجديد يحتوي على واجهة مستخدم كاملة داخل التطبيق تتيح لك تغيير جميع الإعدادات وجداول التحكم دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق Nest.ولا يوجد ذكر لترقيات الأجهزة بخلاف تغييرات العرض، لكنني آمل أن تكون جوجل قد حسنت بشكل كبير الأجزاء الداخلية هنا بعد ما يقرب من 10 سنوات.وتشتهر أجهزة التحكم في درجة الحرارة من الجيل الثالث بمشاكل شريحة Wi-Fi، حيث تموت الوحدات ويجب استبدالها، وقد اضطررت شخصيًا إلى استبدال جهاز التحكم في درجة الحرارة Nest Learning Thermostat مرتين بسبب مشاكل Wi-Fi.كما يشير المسرب إلى أن سعر هذا الطراز الجديد من الجيل الرابع سيكون 279 دولارًا، مما يجعله أغلى منظم حرارة من Nest حتى الآن، و قد نحصل على تواريخ الإطلاق الرسمية والأسعار خلال حدث الأجهزة "صنع بواسطة Google" في 13 أغسطس .