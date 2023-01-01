آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

Google تطلق تحديثًا لهاتف Pixel للتخلص من ثغرة المراقبة

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › Google تطلق تحديثًا لهاتف Pixel للتخلص من ثغرة المراقبة

صورة الخبر: Pixel
Pixel

في الشهر الماضى تم اكتشاف برنامج غير نشط يتم شحنه على جميع هواتف Google Pixel الذكية يمثل ثغرة أمنية محتملة لأصحاب الأجهزة.

وقالت الشركة إنها ستزيل Showcas apk الذى تم إنشاؤه قبل سنوات لأجهزة Verizon التجريبية في المتاجر ولم يعد قيد الاستخدام.

لكن في حالة استغلاله، وجدت شركة الأمن السيبراني iVerify أن البرنامج يمكن أن يجعل الهواتف قابلة للوصول من قبل المتسللين وجاهزة لهجمات وحقن التعليمات البرمجية، وبرامج التجسس، وكان هذا الاشتعال كافياً لشركة Palantir لتنفيذ حظر على مستوى الشركة على أجهزة Android.
وفى ذلك الوقت أخبرتنا جوجل أنها "لم تلاحظ أي دليل على أي استغلال نشط"، ومع إصدار تحديث برنامج Pixel الشهري، فإنها تتخلص من Showcas apk تمامًا.

وتؤكد ملاحظات الإصدار أن تصحيح سبتمبر يتضمن إصلاحًا لإزالة APK التابع لجهة خارجية لمعالجة ثغرة أمنية.

بخلاف ذلك، فهو تحديث صغير جدًا، مع تحسينات في استقرار Wi-Fi والأداء لمجموعة Pixel 9 الجديدة تمامًا من جوجل كنقطة أساسية أخرى.

وتنتظر ترقيات البرامج الأكبر الشهر المقبل، وهذا هو الوقت الذي تخطط فيه Google لطرح Android 15 على أجهزتها، وتم إصدار تحديث نظام التشغيل الرئيسي لمشروع Android مفتوح المصدر (AOSP) اليوم، لكن سيستغرق الأمر بضعة أسابيع أخرى حتى يصبح جاهزًا لأجهزة Pixel.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Google تطلق تحديثًا لهاتف Pixel للتخلص من ثغرة المراقبة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93885

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام