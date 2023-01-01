Google تطرح هاتفها Pixel 9 في 13 أغسطس.. كل ما تحتاج معرفته



Pixel 9 Pixel 9

أعلنت شركة جوجل عن أحدث الأجهزة في 13 أغسطس، حيث ستكشف الشركة عن أجهزة وتقنيات جديدة، وفي الأسبوع الماضي، أعلن عملاق التكنولوجيا أن الحدث سيكشف النقاب عن الهواتف الرائدة القادمة، Google Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro Fold، خلال الحدث.

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وكشف المنشور على X (Twitter سابقًا) أيضًا أن الأجهزة القادمة سيتم دمجها بشكل كبير مع Gemini AI، ومن الواضح بعد المنشور أن الشركة ستلقي مزيدًا من الضوء على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تدعمها شركة Gemini في هذه الهواتف الذكية.ولكن هناك المزيد، ستكشف جوجل أيضًا عن إطلاق Google Pixel Watch 3 وPixel Buds Pro 2، ويُشار إلى أن جوجل تطلق لها مجموعة جديدة من المنتجات قبل سلسلة Apple iPhone 16، وهذا يعطي مساحة أكبر للبقاء في صدارة شركة أبل، ومن المقرر أن يتم الاحتفال بالحدث في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.وانتقلت Google إلى X، حيث قامت بالتشويق حول اثنين من أجهزتها القادمة الأكثر تميزًا – Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro Fold، وباستثناء النصف العلوي من اللوحة الخلفية وجزيرة الكاميرا وGemini، لم تقدم مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 20 ثانية أي تفاصيل.ويشبه Google Pixel 9 Pro سابقه، Pixel 8 pro، يسرق Google Pixel 9 Pro Fold الأضواء، ويعد Google Pixel 9 Pro Fold هو ثاني هاتف قابل للطي للشركة، وتم إطلاق Pixel Fold، وهو أول هاتف قابل للطي من Google.ويُظهر الإعلان التشويقي الرسمي هاتف Pixel 9 Pro Fold بتصميم مذهل مع فتحات كاميرا مزدوجة على شكل حبة، وتوجد الكاميرات على جزيرة مستطيلة في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية، وعلى الرغم من أن الإعلان التشويقي لا يكشف عن الكاميرا الموجودة على الشاشة الداخلية، إلا أن الشائعات تشير إلى أن الهاتف سيحتوي على كاميرا مثقوبة على الجانب الأيسر من الشاشة، وهي ترقية للتصميم من الكاميرا المثبتة على الحافة الأولى، والتي أصبحت ممكنة بفضل انخفاض حجم مدي.وفي نفس الإعلان التشويقي، الذي تم نشره الأسبوع الماضي، من الجدير بالذكر أنه تم التأكيد على Gemini AI المدمج في الأجهزة، أكثر من مجرد الأجهزة، ويحمل كلاهما شعار "هاتف (قابل للطي) مصمم لعصر جيمناي"، مما يمهد الطريق لأحدث سلسلة طويلة من الأحداث التقنية التي تحمل موضوع الذكاء الاصطناعي.وفي شهر مايو، كان Gemini أيضًا في دائرة الضوء خلال حدث Google I/O، وفي الواقع، يبدو أن Google فصلت عمدًا إعلانات الأجهزة الاستهلاكية عن مؤتمر المطورين الخاص بها، وكشفت عن جهاز Pixel 8a ذو الأسعار المعقولة قبل الحدث، مما يميزه عن الإجراءات التي تركز على المطورين.والجدير بالذكر أن ميزة Android AI الأكثر إثارة للاهتمام التي تواجه المستهلك هذا العام لم تظهر لأول مرة على جهاز Pixel على الإطلاق حتى الآن.Google Pixel Watch 3على الرغم من عدم وجود أي شيء رسمي حول Google Pixel Watch 3 القادمة، إلا أن الشائعات عبر الإنترنت لديها الكثير لتقوله، ووفقًا لأحدث التقارير، يمكن أن تأتي ساعة Pixel Watch 3 بشاشة أكبر وإطارات أنحف مقارنةً بساعات Pixel السابقة.وتقول الشائعات أن Pixel Watch 3 من المقرر أن تثير الإعجاب بشاشة أكثر سطوعًا تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع وحواف أقل نحافة مقارنة بأسلافها، وهذه التحسينات ليست مجرد تجميلية؛ إنها تدل على التزام Google بتحسين الشكل والوظيفة.يشير تضمين شريحة النطاق العريض للغاية (UWB)، والتي تم تأكيدها من خلال ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأخيرة، إلى إمكانات متقدمة لتتبع الموقع تتوافق مع شبكة Find My Device المحسنة من جوجل.وعلاوة على ذلك، يقال إن Pixel Watch 3 ستأتي بحجمين، 41 ملم و45 ملم، لتلائم تفضيلات مختلفة وأحجام المعصم، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تشغيل الساعات بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm W5 وتتميز بعمر بطارية قوي، حيث يتميز الطراز الأكبر ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 420 مللي أمبير في الساعة.Pixel Buds Pro 2سيكشف الإطلاق في 13 أغسطس أيضًا عن TWS جديد، وهو Pixel Buds Pro 2، وعلى غرار Pixel Watch 3، لا يوجد شيء رسمي، لكن الشائعات والتسريبات تشير إلى أن علبة Pixel Buds Pro 2 الجديدة قد تحتوي على بطارية بسعة 650 مللي أمبير في الساعة، ويقال إن سماعات الأذن تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 31 ساعة دون إلغاء الضوضاء، ومن المتوقع أن تدعم علبة الشحن دعم الشحن السلكي واللاسلكي.