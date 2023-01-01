Google تطرح ميزة "أضفني" فى هواتف Pixel 9.. كل ما تحتاج معرفته عنها



Pixel 9 Pixel 9

على الرغم من عدم وجود نقص في تسريبات Pixel 9 على مدار اليومين الماضيين، يبدو أن إعلانًا جديدًا للجهاز قد تسرب بالكامل ويُظهر ميزة جديدة تضمن عدم استبعادك من صورة جماعية.

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تظهر الميزة، التي يُطلق عليها على ما يبدو "أضفني"، في إعلان مسرب تمت مشاركته مع Android Headlines بواسطة OnLeaks وتم إزالته من يوتيوب بعد أن نشرنا هذا المقال لأول مرة.ويُظهر الإعلان شخصًا يستخدم Pixel 9 لالتقاط صورة لصديقين أمام شاحنة صغيرة ، بعد التقاط الصورة، تتبادل المصورة المواقع مع صديقيها، مما يسمح لها بالتقاط صورة أمام الشاحنة فقط شاشة Pixel تُظهر صورة شبحية للصديقين اللذين يقفان بجانبها ، وتلتقط صديقتها صورة، وتظهر في الصورة كما لو كانت هناك طوال الوقت.بالحكم على واجهة المستخدم في الإعلان، يبدو أن Pixel 9 يجمع بين صورتين بنفس الخلفية، مما يسمح لك بإضافة شخص إلى صورة جماعية لم يكن موجودًا حتى أو ربما تطوع لالتقاط الصورة ، ويبدو الأمر رائعًا جدًا، وأنا متحمس لرؤيته في العمل عندما تطلق Google Pixel 9 في 13 أغسطس .ومن بين الميزات الأخرى المعروضة مساعد جوجل جيميني وبرنامج "Pixel Screenshots"، الذي يبدو أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في البحث عبر لقطات الشاشة الخاصة بك ، وفي الوقت نفسه، يُظهر إعلان مسرب آخر لهاتف Pixel 9 ترقية إلى محرر السحر ، مما يتيح لك استبدال خلفية الصورة بناءً على مطالبة.لكن "أضفني" تطمس مرة أخرى الخط الفاصل بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي ، على غرار العديد من الأدوات الأخرى التي طرحتها Google لمستخدمي Pixel وPhotos.في العام الماضي، أطلقت Google أداة Magic Eraser التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، والتي تتيح لك إزالة شخص ما من الصورة على الفور ، كما طرحت أيضًا شيئًا يسمى Best Take ، والذي يتيح لمالكي Pixel تبديل وجه شخص ما (الذي كان من المفترض أن يرمش) بلقطة حديثة أخرى.