Google تطرح أولى ميزات المشاركة بين الأجهزة لنظام Android

تطرح Google الميزتين العمليتين اللتين أُعلن عنهما لأول مرة في I/O في مايو: إرسال المكالمات ومشاركة الإنترنت. وهما الموجة الأولى من "الخدمات عبر الأجهزة" الجديدة للشركة والتي تسهل التنقل بين أجهزة Android، حسبما أفاد موقع 9to5Google.وفقًا لصفحة مساعدة Google، تتيح لك ميزة إرسال المكالمات تحويل مكالمات الفيديو "من جهازك إلى جهاز آخر بنفس حساب Google... على سبيل المثال، قد يتيح لك تطبيق مكالمات الفيديو إرسال مكالمتك إلى جهاز آخر وسيعرض التطبيق قائمة بالأجهزة القريبة التي يمكنك إرسالها إليها". في الوقت الحالي، لا يعمل هذا إلا مع Google Meet؛ لاستخدامه، حدد زر الإرسال الذي يشبه تمامًا رمز Cast/Chromecast الحالي).
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