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Google تطرح أولى ميزات المشاركة بين الأجهزة لنظام Android

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تطرح Google الميزتين العمليتين اللتين أُعلن عنهما لأول مرة في I/O في مايو: إرسال المكالمات ومشاركة الإنترنت. وهما الموجة الأولى من "الخدمات عبر الأجهزة" الجديدة للشركة والتي تسهل التنقل بين أجهزة Android، حسبما أفاد موقع 9to5Google.

وفقًا لصفحة مساعدة Google، تتيح لك ميزة إرسال المكالمات تحويل مكالمات الفيديو "من جهازك إلى جهاز آخر بنفس حساب Google... على سبيل المثال، قد يتيح لك تطبيق مكالمات الفيديو إرسال مكالمتك إلى جهاز آخر وسيعرض التطبيق قائمة بالأجهزة القريبة التي يمكنك إرسالها إليها". في الوقت الحالي، لا يعمل هذا إلا مع Google Meet؛ لاستخدامه، حدد زر الإرسال الذي يشبه تمامًا رمز Cast/Chromecast الحالي).

ميزة Android التي تتيح لك تحويل المكالمات إلى جهاز آخر تُطرح الآن
Google
وفي الوقت نفسه، تتيح لك ميزة مشاركة الإنترنت "مشاركة الوصول إلى نقطة الاتصال تلقائيًا مع أجهزتك الخاصة"، كما كتبت Google. تعمل هذه الميزة مع أجهزة Chromebook وأجهزة Android المسجلة في حسابك على Google، بشرط تمكين البلوتوث وتحديد موقع الجهاز. ومع ذلك، لا تعمل هذه الميزة مع أجهزة Samsung، لذا تقترح Google استخدام ميزة نقطة الاتصال التلقائية بدلاً من ذلك.

الميزة الجديدة متوفرة حاليًا على نظام التشغيل Android 11+ الذي يعمل بإصدار 24.28.34 من خدمات Google Play. وهي حاليًا في مرحلة تجريبية، لذا يجب أن نرى طرحًا أوسع نطاقًا قريبًا.

المصدر: الوفد

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