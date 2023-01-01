Google تضيف محتوى الواقع المعزز المكاني إلى الخرائط



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من الوصول إلى محتوى الواقع المعزز الجغرافي المكاني مباشرة عبر الخرائط ضمن هواتفهم.



ولا يعد محتوى الواقع المعزز أمرًا جديدًا على الخرائط، مع أن الشركة تعترف بأنه كان من الصعب على المبدعين والمطورين عرض محتوى الواقع المعزز أمام الجمهور المناسب.



ونتيجة لذلك، تقدم جوجل مزايا واقع معزز جديدة للخرائط تتيح للأشخاص رؤية المدن بطريقة لم يسبق لها مثيل، إلى جانب تحديث Geospatial Creator لتسهيل إنتاج محتوى الواقع المعزز.

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وتظهر هذه الميزة أول مرة في سنغافورة وباريس بصفتها جزءًا من برنامج تجريبي من المفترض إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.ويستطيع المستخدمون الوصول إلى محتوى الواقع المعزز من خلال البحث أولًا عن موقع في الخرائط.وإذا كان الموقع يحتوي محتوى واقع معزز وكان المستخدم بالقرب من المكان، فإنه يجب عليه النقر على الصورة التي تقول “تجربة الواقع المعزز” ومن ثم رفع هاتفه لترى ما هو متاح.وفي حال كان شخص ما يستكشف مكانًا من بُعد، فإن بإمكانه رؤية تجربة الواقع المعزز نفسها في ميزة التجوّل الافتراضي.وبعد استكشاف محتوى الواقع المعزز، يمكن للمستخدمين نشر التجربة من خلال عنوان الرابط أو رمز الاستجابة السريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وفي سنغافورة، يستطيع المستخدمون استكشاف المعالم الشهيرة، مثل الحي الصيني في سنغافورة وحدائق الخليج، بالإضافة إلى الاطلاع على الأطباق المحلية ومشاهدة رقصة التنين الاحتفالية.وفي باريس، يمكن للمستخدمين رؤية مشهد أجنحة البلاد في المعرض العالمي لعام 1900 على طول نهر السين وتصور التعديلات المختلفة على برج إيفل الشهير.وأوضحت جوجل أن المحتوى الجغرافي المكاني متاح من هاتفك باستخدام Street View أو Lens in Maps، مما يعني أنه يمكنك الاستفادة منه إذا كنت في الموقع شخصيًا أو إذا كنت تستكشفه من بُعد.وتقول جوجل إن إمكانات الواقع المعزز هذه تضع الأساس لمنصة الواقع الممتد التي تبنيها بالتعاون مع سامسونج وكوالكوم لنظام أندرويد البيئي.