Google تصدر تحديثًا أمنيًا لمتصفح Chrome لإصلاح الثغرة الأمنية

أصدرت Google تحديثًا أمنيًا لمتصفح Chrome لإصلاح الثغرة الأمنية التي تم استغلالها من قبل جهات التهديد. هذه هي المرة الخامسة هذا العام التي تضطر فيها الشركة إلى إصدار تصحيح لإحدى نقاط الضعف هذه، وفقًا لما أوردته Bleeping Computer.
وقالت الشركة في تقرير استشاري قصير: "تدرك Google أن هناك ثغرة أمنية لـ CVE-2024-4671 موجودة في البرية". ولم تصدر أي تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم الحقيقي أو هوية الجهات الفاعلة في التهديد. يعد هذا أمرًا شائعًا بالنسبة لشركة Google، حيث إنها تحب الانتظار حتى يقوم غالبية المستخدمين بتحديث البرنامج قبل الإعلان عن تفاصيل محددة.
نحن نعرف بعض الأشياء عنه. يستغل. يتم تصنيفها على أنها "مشكلة عالية الخطورة" وباعتبارها ثغرة أمنية "مستخدم بعد الاستخدام المجاني". تنشأ هذه الأخطاء عندما يشير أحد البرامج إلى موقع في الذاكرة بعد إلغاء تخصيصه، مما يؤدي إلى عدد من العواقب الخطيرة بدءًا من التعطل وحتى التنفيذ العشوائي للتعليمات البرمجية. يبدو أن الثغرة الأمنية CVE-2024-4671 متصلة بمكون المرئيات الذي يتعامل مع العرض وعرض المحتوى على المتصفح.
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