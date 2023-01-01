Google تسعى لتطوير برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي

تسعى شركة جوجل إلى تطوير برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع استجابات مصممة على غرار ردود المشاهير والمؤثرين.
ويزعم المطلعون أن عملاق التكنولوجيا كان يعمل بهدوء على المشروع بينما كان يحاول بناء شراكات مع شخصيات بارزة.
ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، من المفترض أن تعمل الشركة على تعديل أسلوب الاستجابة لنموذج «Gemini AI» الحالي الخاص بها لمحاكاة كلام المشاهير والمؤثرين.
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