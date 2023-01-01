Google تسعى لتطوير برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي

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تسعى شركة جوجل إلى تطوير برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع استجابات مصممة على غرار ردود المشاهير والمؤثرين.



ويزعم المطلعون أن عملاق التكنولوجيا كان يعمل بهدوء على المشروع بينما كان يحاول بناء شراكات مع شخصيات بارزة.



ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، من المفترض أن تعمل الشركة على تعديل أسلوب الاستجابة لنموذج «Gemini AI» الحالي الخاص بها لمحاكاة كلام المشاهير والمؤثرين.

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ويقول المطلعون، إن الشركة تعمل في الوقت نفسه على بناء ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء برامجهم الخاصة.وقد يكون برنامج الدردشة الآلي بمثابة استجابة لروبوتات الدردشة الشهيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «Meta»، والتي ظهرت لأول مرة في أواخر العام الماضي.وتأتي هذه التطورات وسط إحباطات المستخدمين من أداة «Google AI Overview» المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى تلخيص نتائج محرك البحث، حيث أبلغ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن إجابات خاطئة ومضللة واشتكوا من أن الأداة تجعل استخدام بحث جوجل أكثر صعوبة.