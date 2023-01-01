Google تدفع لأبل 20 مليار دولار لتصفح محرك البحث الافتراضى فى متصفح سفارى



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

دفعت جوجل لشركة Apple مبلغًا قدره 20 مليار دولار في عام 2022 للحفاظ على مكانتها كمحرك البحث الافتراضي لمتصفح Safari على أجهزة iPhone وiPad وMac، وتم الكشف عن المبلغ الضخم في وثائق المحكمة التي قدمتها جوجل مؤخرًا خلال نزاعها المستمر بشأن مكافحة الاحتكار مع وزارة العدل الأمريكية (DoJ)، وفقًا لبلومبرج.



تزعم قضية مكافحة الاحتكار المستمرة ضد جوجل أن شركة التكنولوجيا العملاقة احتكرت سوق محركات البحث وقطاع الإعلان عبر الإنترنت، لقد حافظت جوجل على صفقة باهظة الثمن وطويلة الأمد مع شركة أبل كجزء من هذا الاحتكار، ولقد كان جوجل هو محرك البحث الافتراضي على أجهزة أبل منذ عام 2002، حيث دفع مبلغًا كبيرًا من المال، وقد خضعت الصفقة لعمليات إعادة تفاوض متعددة على مر السنين.



كما أنه في عام 2022، دفعت جوجل 20 مليار دولار، ومن المثير للاهتمام أنه منذ بدء القضية ضد جوجل، كانت العلاقة المالية بين جوجل وآبل نقطة محورية في الدعوى القضائية الحالية لمكافحة الاحتكار، وحاولت الشركة إبقاء تفاصيل اتفاقيتها مع أبل طي الكتمان.

قد يعجبك أيضا...

يكشف تقرير بلومبرج أن اتفاقية أبل وجوجل تعتبر واحدة من أهم الاتفاقيات في محفظة الصفقات الافتراضية لشركة جوجل، حيث أنها تؤمن مكانة محرك البحث كخيار افتراضي على الهاتف الذكي الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، وتعود هذه الشراكة بالنفع على الشركتين بشكل كبير: وتساعد الصفقة جوجل في الحفاظ على هيمنتها في سوق البحث، بينما بالنسبة لشركة أبل، تشكل المدفوعات جزءًا كبيرًا من دخلها التشغيلي - 17.5? في عام 2020، وفقًا لوثائق المحكمة.ومع ذلك، فإن هذه العلاقة بين جوجل وأبل لم تمر مرور الكرام على المنافسين، وشهد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، خلال المحاكمة بأن الاتفاق بين أبل وجوجل قد خلق حواجز أمام محركات البحث الأخرى، مثل بينج، للتنافس بفعالية، وحاولت Microsoft سابقًا جذب Apple بعيدًا عن Google من خلال عرض مشاركة 90? من عائدات إعلاناتها مع Apple لجعل Bing محرك البحث الافتراضي في Safari، وعلى الرغم من هذه الجهود، اختارت شركة Apple الاستمرار في استخدام Google، مستشهدة بالجودة والإمكانيات الفائقة التي تتمتع بها Google، وفقًا لناديلا، أينما تختار شركة Apple محرك البحث الافتراضي، فإنها "تصنع الملوك".جدير بالذكر أن مستخدمي أجهزة Apple في معظم البلدان ما زالوا يستخدمون Google كمحرك البحث الافتراضي، على الرغم من أنه يمكنهم اختيار التغيير إلى بدائل مثل Yahoo وBing وDuckDuckGo وEcosia في إعدادات Safari في أوروبا، يتطلب قانون الأسواق الرقمية الذي تم تنفيذه مؤخرًا من شركة Apple أن تقدم للمستخدمين المزيد من الخيارات لاختيار المتصفح الافتراضي أثناء إعداد الجهاز.تعد قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد جوجل واحدة من أهم المعارك القانونية في صناعة التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على سوق محركات البحث والإعلان عبر الإنترنت، ومن المقرر عقد المرافعات الختامية من وزارة العدل وجوجل يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق من عام 2024، وإذا خسرت جوجل الدعوى القضائية، فقد تواجه الصفقة بين جوجل وآبل الحل، مما قد يؤدي إلى تعطيل مشهد صناعة التكنولوجيا.