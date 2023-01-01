Google تختبر ميزة عرض النوافذ على سطح المكتب للأجهزة اللوحية بنظام أندرويد

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تختبر شركة جوجل ميزة جديدة لأجهزة أندرويد اللوحية تتيح لك تغيير حجم التطبيقات بحرية وترتيبها على الشاشة حسب رغبتك، مما يسهل عليك أداء مهام متعددة.

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وأصبحت ميزة "النوافذ المكتبية" متاحة الآن كمعاينة للمطورين، وبالنسبة للتطبيقات التي تدعمها ، يمكنك حتى فتح أكثر من نسخة.حاليًا، تفتح التطبيقات على الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android في وضع ملء الشاشة افتراضيًا، وعند تمكين الوضع الجديد، سيظهر كل تطبيق في نافذة تحتوي على عناصر تحكم تتيح لك إعادة وضع التطبيق أو تكبيره أو إغلاقه، وسترى أيضًا شريط مهام في أسفل الشاشة يحتوى على التطبيقات قيد التشغيل.يبدو الأمر مشابهًا جدًا لميزة Stage Manager في iPad والتي تتيح لك تغيير حجم النوافذ وتحريكها حول الشاشة أو أي نظام تشغيل سطح مكتب تقريبًا. كما تقدم Samsung تجربة DeX منذ سنوات ، مما يوفر إدارة النوافذ المشابهة لسطح المكتب لتطبيقات Android على هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية.وبمجرد طرح الميزة للجميع، يمكنك تشغيلها بالضغط مع الاستمرار على مقبض النافذة أعلى شاشة التطبيق ، إذا كان لديك لوحة مفاتيح متصلة، فيمكنك أيضًا استخدام مفتاح الاختصار meta (Windows أو Command أو Search) + Ctrl + Down لتنشيط وضع سطح المكتب. (يمكنك الخروج من الوضع عن طريق إغلاق جميع التطبيقات النشطة أو عن طريق سحب نافذة وسحبها إلى أعلى الشاشة.)تشير Google إلى أن التطبيقات المقفولة على الاتجاه الرأسي لا تزال قابلة لتغيير الحجم، وهو ما قد يجعل الأمور تبدو غريبة بعض الشيء إذا لم يتم تحسين تطبيقات معينة.ومع ذلك، تخطط Google لمعالجة هذه المشكلة في تحديث مستقبلي من خلال توسيع واجهة المستخدم للتطبيقات غير القابلة لتغيير الحجم مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.