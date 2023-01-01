Google تختبر ميزة المجموعات لاكتشاف التطبيقات

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بدأت خطة جوجل للترويج لتطبيقات أندرويد خارج المتجر بالظهور، إذ تكشف ميزة جديدة تسمى “المجموعات” Collections عن طريقة تسمح للمستخدمين بمواكبة التطبيقات من شاشة أندرويد الرئيسية.



وفي مؤتمر مطوري الشركة السنوي لهذا العام Google I/O 2024، قدمت عملاقة البحث للمطورين أدوات لإعادة تفاعل المستخدمين مع التطبيقات التي ثبتوها عبر أجهزتهم.



ولم توضح جوجل في ذلك الوقت تفاصيل إضافية، مع التركيز فقط على مجموعة تطوير برامج يمكن للمطورين الوصول إليها للتكامل مع العرض الجديد.

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ونشرت جوجل في ذلك الوقت أن لديها أكثر من 35 شريكًا مطورًا لاختبار الميزة الجديدة، ويشمل ذلك تيك توك وشوبيفاي وسبوتيفاي.وفي إحدى جلسات المؤتمر، قدمت جوجل للمطورين معلومات بخصوص مجموعة تطوير البرامج الجديدة Engage المصممة لجذب المستخدمين مرة أخرى إلى التطبيقات من خلال عرض المحتوى والعروض الترويجية والصفقات.وقالت جوجل إن الميزة تنظم تلقائيًا المحتوى الأفضل والأكثر انتشارًا من التطبيقات المثبتة مع التركيز على تشغيل تجارب غامرة بوضع ملء الشاشة لتسليط الضوء على المحتوى المهم وترتيبه.وتختبر جوجل الآن ميزة لا تزال في مرحلة التطوير تسمى “المجموعات” Collections كان يشار إليها سابقًا بالاسم الرمزي “المكعبات” Cubes.وتقدم هذه الميزة تطبيقًا مصغرًا مدعومًا من متجر جوجل بلاي لشاشة أندرويد الرئيسية ينظم تحديثات التطبيق في فئات، مثل المشاهدة والاستماع والقراءة والألعاب والاجتماعية والتسوق.وعندما يحدد المستخدمون فئة معينة، فإن التطبيق المصغر يعرض كل المحتوى ذي الصلة من تطبيقاتهم في هذه المساحة، على افتراض أن التطبيقات متكاملة مع مجموعة تطوير البرامج Engage.وكما أوضحت جوجل خلال جلسة المؤتمر، فإن الميزة الجديدة الموجود عبر الجهاز تنظم الأمور الأكثر صلة بالمستخدمين، وتدعوهم للعودة إلى تطبيقاتهم.وعرضت الشركة أمثلة توضح كيف يمكن لتطبيقات البيع بالتجزئة دعوة الأشخاص لمواصلة رحلة التسوق من خلال تسليط الضوء على ما أضافوه إلى عربة التسوق، في حين أن تطبيقات، مثل Uber Eats، قد تدعو المستخدمين لتقديم طلب طعامهم المفضل.وتستطيع منصة ريديت تشجيع الأشخاص على قراءة المشاركات المثيرة للاهتمام والتصويت عليها، في حين يمكن لمنصة سبوتيفاي عرض قوائم التشغيل المفضلة.وقالت جوجل إن مطوري التطبيقات يمكنهم أيضًا استخدام الميزة لعرض التوصيات والعروض الترويجية المخصصة التي من شأنها أن تساعد في اكتشاف المحتوى والصفقات الأخرى التي ربما فاتتهم.