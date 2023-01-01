Google تحدد يوم 13 من أغسطس لعقد حدث لكشف النقاب عن Pixel 9 وPixel Watch 3

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أعلنت شركة جوجل اليوم عن خططها لعقد حدث “Made by Google” للعام 2024 في الثالث عشر من شهر أغسطس لكشف النقاب عن سلسلة Pixel 9 وساعة Pixel Watch 3 الذكية.



تعقد شركة جوجل مؤتمر “Made by Google” غالباً في شهر أكتوبر من كل عام، إلا أن عملاق البحث قررت إجراء تغيير هذا العام وعقد المؤتمر في وقت مبكر.



ولقد أكدت جوجل اليوم على أن المؤتمر القادم يعقد في 13 من شهر أغسطس في “Mountain View” في مدينة كاليفورنيا.

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كما أرسلت شركة جوجل الدعوات الرسمية للمؤتمر قبل إنطلاق الحدث بفترة تصل إلى شهر ونصف الشهر، كما تسلط الدعوات الرسمية الضوء على محور الحدث الذي يدور حول تقنية الذكاء الإصطناعي ونظام الأندوريد وأيضاً إصدارات الشركة المرتقبة من سلسلة Pixel.ومن المقرر أن تكشف جوجل النقاب خلال الحدث عن هواتف Pixel 9، و Pixel 9 Pro، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم هذا العام إصدار XL، وهاتفها القابل للطي Pixel 9 Pro Fold.أيضاً تؤكد التقارير على خطط جوجل للإعلان عن ساعة Pixel Watch 3 الذكية والتي تتوفر باثنان من الأحجام 41مم و45مم، كما تشير التوقعات إلى أن جوجل ستقدم سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية خلال هذا الحدث.