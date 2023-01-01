Google تحدث سياسة الإصلاح المثيرة للجدل لأجهزة Pixel

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حدثت جوجل سياستها للإصلاح المثيرة للجدل بخصوص أجهزة Pixel المرسلة بأجزاء غير معتمدة.



ونصت سياسة إصلاح أجهزة Pixel في الأصل على أن الشركة لن تصلح جهازًا مرسلًا بأجزاء غير معتمدة، ولن تعيد هذا الجهاز إلى المالك أيضًا.



وكانت هذه السياسة مطبقة منذ منتصف عام 2023. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، واجهت الشركة موقفًا صعبًا بعد اكتشاف أنه يمكنها الاحتفاظ بهاتفك إذا أرسلته للإصلاح باستخدام أجزاء غير معتمدة. وسرعان ما قالت جوجل إنها قد تغير السياسة بعد أن لفتت الانتباه.

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وحدثت جوجل الآن رسميًا سياستها لإصلاح أجهزة Pixel. وتنص السياسة الجديدة على ما يلي: “إذا أرسلت جهازًا يحتوي أجزاءً غير معتمدة من جوجل للإصلاح، فقد لا يتمكن مزود الخدمة من إصلاح جهازك في مواقف معينة، مثل السلامة. لن يعيد مزود الخدمة جهازك عندما تمنعنا متطلبات الصحة أو السلامة. إذا لم يتمكن مقدم الخدمة من إعادة جهازك، فإن جوجل تعمل معك على الخطوات التالية”.وللتذكير، قالت السياسة سابقًا: “لن ترسل جهازًا يحتوي أجزاءً غير معتمدة من جوجل. إذا فعلت ذلك، فلن يرجع جهازك إليك”.ولا يقدم هذا التغيير إجابة محددة بخصوص ما قد تفعله جوجل بجهاز مرسل بأجزاء غير رسمية.ومن الممكن أن تصلح الشركة جهازًا مرسلًا بأجزاء غير معتمدة، مع أن السياسة تتيح أيضًا للشركة إعادة الجهاز إليك إذا قررت أنه لا يمكن إجراء الإصلاح، كما لو كان غير آمن.وفي حال كان الجهاز غير آمن إلى الحد الذي يجعل من غير الممكن إعادته، فإن الشركة تتواصل مع مالك الجهاز من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلة، مهما كانت تلك الخطوات.وتظل السياسة المحدثة مفتوحة ولا يزال من الممكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعمل جوجل معك لتتمكن من إعادة الجهاز دون المخاطرة بصحتك وسلامتك، وقد تصلح جوجل الجهاز مرة أخرى أو قد تعيده مكسورًا أو قد تفعل شيئًا ما إذا لم تتمكن من استعادة الجهاز.