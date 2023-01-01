Google تجلب Gemini إلى اللوحة الجانبية في تطبيق Gmail

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Gemini

قامت جوجل بوضع Gemini في اللوحة الجانبية لجميع منصاتها الرئيسية، مثل المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية. واليوم، تقوم أيضًا بطرح المساعد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى Gmail.

تستخدم الخدمة نموذج Gemini 1.5 Pro مع نافذة سياق أطول وتفكير أكثر تقدمًا. يمكن استخدام النموذج لتلخيص سلسلة رسائل البريد الإلكتروني أو اقتراح ردود أو المساعدة في صياغة رسالة بريد إلكتروني أو إجراء بحث ذكي عن معلومات محددة في رسائل البريد الإلكتروني.

بعض الأمثلة التي قدمتها جوجل والتي يمكننا من خلالها سؤال Gemini هي “ما هو رقم طلب الشراء الخاص لوكالتي؟” و “متى سيكون موعد اجتماع Teams القادم؟”. وجاء في بيان صحفي أن الرد سيأتي دون الاضطرار إلى مغادرة Gmail على الإطلاق.

وبدءًا من اليوم، يمكن أيضًا استخدام Gemini في تطبيق Gmail على نظامي أندرويد و iOS لتحليل سلاسل البريد الإلكتروني ورؤية عرض ملخص مع النقاط الرئيسية.

السبب الرئيسي للتحسين هو مساعدة الأشخاص في قضاء وقتهم في قراءة سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة على شاشة أصغر.

هناك ميزة أخرى تسمى الرد الذكي السياقي و Gmail Q&A ستتوفر قريبًا للأجهزة المحمولة. ويبدأ الطرح الكامل اليوم.

ومن الجدير بالذكر أنه متاح لعملاء Google Workspace مع الوظيفة الإضافية Gemini Business و Enterprise، والإضافات Gemini Education و Education Premium، و Google One AI Premium.

المصدر: بوابه المتميز

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