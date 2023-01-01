Google تجلب Gemini إلى اللوحة الجانبية في تطبيق Gmail

قامت جوجل بوضع Gemini في اللوحة الجانبية لجميع منصاتها الرئيسية، مثل المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية. واليوم، تقوم أيضًا بطرح المساعد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى Gmail.
تستخدم الخدمة نموذج Gemini 1.5 Pro مع نافذة سياق أطول وتفكير أكثر تقدمًا. يمكن استخدام النموذج لتلخيص سلسلة رسائل البريد الإلكتروني أو اقتراح ردود أو المساعدة في صياغة رسالة بريد إلكتروني أو إجراء بحث ذكي عن معلومات محددة في رسائل البريد الإلكتروني.
بعض الأمثلة التي قدمتها جوجل والتي يمكننا من خلالها سؤال Gemini هي “ما هو رقم طلب الشراء الخاص لوكالتي؟” و “متى سيكون موعد اجتماع Teams القادم؟”. وجاء في بيان صحفي أن الرد سيأتي دون الاضطرار إلى مغادرة Gmail على الإطلاق.
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