Google تتعاون مع شركة ناشئة لإزالة انبعاثات الكربون

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أعلنت شركة جوجل أنها دخلت في شراكة مع شركة هولوسين لدعم تقنية التقاط الهواء المباشر لجمع وإزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

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وبموجب هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، ستشتري جوجل أرصدة إزالة الكربون من شركة هولوسين بمعدل 100 دولار للطن المتري.وهذا هو السعر الذي حددته وزارة الطاقة الأمريكية كهدف لتقنية التقاط الهواء المباشر لجعلها جزءًا قابلاً للتطبيق من الجهود الرامية إلى تقليل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.وكما يوحي الاسم، يمكن لالتقاط الهواء المباشر جمع ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ثم تركيز الغاز لتخزينه في خزانات تحت الأرض.يبدو الأمر رائعًا من الناحية النظرية، لكن التكنولوجيا أثبتت أنها باهظة الثمن ويصعب توسيع نطاقها.وقالت جوجل إن دعمها يجب أن يسمح لشركة هولوسين بالتقاط وتخزين 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى مساعدة الشركة على تحسين تقنية التقاط الهواء المباشر الخاصة بها.تقدم شركة Holocene شرحًا أكثر تفصيلاً لنهجها في DAC على موقعها على الإنترنت.أصبحت الاستدامة نقطة نقاش مهمة للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى.لقد استثمرت شركة Google بشكل كبير في شراء تعويضات الكربون، بما يكفي لتزعم أنها قضت على "إرث الكربون" بالكامل، وتهدف إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2030.لكن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي ارتفعت بنسبة 50 في المائة تقريبًا في السنوات الخمس الماضية بفضل متطلبات مراكز البيانات المكثفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.