Google تؤجل تحديث أندرويد 15 لهواتف بكسل وسط مخاوف تتعلق بالاستقرار



أندرويد 15 أندرويد 15

يواجه تحديث أندرويد 15 الذي طال انتظاره لأجهزة جوجل بكسل تأخيرات، حيث تهدف شركة جوجل إلى تحسين استقرار التحديث قبل إصداره، حيث قامت جوجل بمواءمة تحديثات أندرويد الرئيسية لمجموعة بكسل الخاصة بها مع إصدار الكود المصدري.

قد يعجبك أيضا...

ومع ذلك، فإن نمط التحديث هذا العام ينحرف عن القاعدة بسبب التغييرات الداخلية والإطلاق المتسارع لسلسلة Pixel 9.تحول في أنماط تحديث جوجلتاريخيًا، أصدرت جوجل تحديثات أندرويد الرئيسية لأجهزة بكسل الخاصة بها في نفس يوم إصدار كود مصدر أندرويد، حيث سمحت هذه المزامنة للمطورين والمستهلكين بالوصول إلى أحدث الميزات في وقت واحد.ومع ذلك، حدث تحول كبير هذا العام حيث قامت جوجل بدمج فريق أجهزة بكسل مع فريق مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، وقد ساهم هذا التكامل في تأخير طرح أندرويد 15، حيث تعمل الفرق المدمجة على ضمان إصدار أكثر استقرارًا.في السنوات السابقة، كما هو الحال مع أندرويد 12، كانت هناك فجوة مدتها 15 يومًا بين إصدار الكود المصدري وتحديث بكسل، وفي هذا العام وقد تكون الفجوة أوسع، حيث تشير التقارير إلى تأخير محتمل لمدة 30 يومًا أو أكثر.سلسلة هواتف بكسل 9 ونظام التشغيل أندرويد 15وتلعب سلسلة هواتف Google Pixel 9، التي تم إطلاقها قبل شهرين من الموعد المعتاد، دورًا أيضًا في التأخير.وكان الإصدار المبكر لسلسلة بكسل 9 يعني أن Android 15 لم يكن جاهزًا ليتم تضمينه عند الإطلاق، وبالتالي ستعمل هذه الأجهزة، إلى جانب طرازات بكسل الأخرى المؤهلة، في البداية على نظام التشغيل أندرويد 14، بالإضافة إلى التصحيح الأمني ??لشهر سبتمبر 2024.ووفقا للتقارير الأخيرة، فمن المتوقع الآن أن يتم إصدار تحديث أندرويد 15 لهواتف بكسل في أكتوبر 2024، وربما في منتصف الشهر، حيث يؤدي هذا التوقيت إلى وجود فجوة كبيرة بين إصدار الكود المصدري، المقرر إصداره في الأسبوع المقبل، والتحديث عبر الأثير (OTA) لأجهزة بكسل.ولم تؤكد جوجل تاريخ الإصدار الدقيق، مما يترك مجالًا لمزيد من التعديلات بناءً على الاختبارات المستمرة.ما يمكن توقعه في Android 15؟تم إعداد أندرويد 15 ليقدم العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك المساحة الخاصة، ولوحة حجم المواد المُجددة، ووظائف منتقي الأدوات المحسنة.وكان من المتوقع مبدئيًا إطلاق الإصدار المستقر النهائي لنظام أندرويد 15 في سبتمبر، بعد توقعات سابقة بإطلاقه في أغسطس، ومع ذلك مع التأخير تعطي جوجل الأولوية للاستقرار لضمان تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزتها.أجهزة البكسل المؤهلةسيكون التحديث المستقر لنظام أندرويد 15 متاحًا لجميع هواتف Pixel الحديثة، بما في ذلك:سلسلة هواتف Pixel 6 (6، 6 Pro، 6a)سلسلة هواتف Pixel 7 (7، 7 Pro، 7a)Pixel Fold وPixel Tabletسلسلة هواتف Pixel 8 (8، 8 Pro، 8a)سلسلة هواتف Pixel 9 (9، 9 Pro، 9 Pro XL، 9 Pro Fold)التطلع إلى الأمامإن برنامج Android 15 QPR1 التجريبي قيد التنفيذ بالفعل، ويقدم لمحة عن الميزات المحتملة لـ Pixel Drop في ديسمبر 2024.