God of War Ragnarok قادمة للحاسب الشخصي في 19 سبتمبر

قامت شركة Sony مؤخرًا بنقل الكثير من أكبر ألعابها إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، واللعبة التالية ستكون God of War Ragnarok. كجزء من العرض التقديمي لحالة اللعب، عرضت شركة Sony مقطعًا دعائيًا لأحدث مغامرات Kratos وابنه Atreus، ويبدو جيدًا كما كان دائمًا. ستحتوي على معدلات إطارات غير مقفلة، ودعم شاشة عريضة للغاية والكثير من الحيل المرئية لمشغلات الكمبيوتر الشخصي، وستتضمن أيضًا محتوى Valhalla DLC الذي تم إصداره مؤخرًا. إنها ليست مفاجأة كبيرة، نظرًا لأن لعبة God of War التي تم إحياءها عام 2018 جاءت أيضًا إلى الكمبيوتر الشخصي قبل بضع سنوات، ولكن سيتم الترحيب بها من قبل أولئك الذين يرغبون في مواصلة الرحلة.



وفيما يتعلق بالترقيات المرئية، أكدت شركة Sony في مدونتها أنها ستدعم NVIDIA RTX DLSS وAMD FidelityFX Supersolution وIntel XeSS لترقية كل شيء إلى أي شاشة تستخدمها. ولم تكن سوني تمزح بشأن دعم الشاشة العريضة، فهي ستعمل مع شاشات 32:9.



تعد God of War Ragnarok (وسلفها لعام 2018) من الإدخالات الكلاسيكية في السلسلة، مع أجواء السرد المثيرة للاعب الواحد في العديد من ألعاب استوديو الطرف الأول الحديثة من سوني. لكن أسلوب القتال لا يقل جودة، ويضيف Ragnarok الكثير من التحولات الجديدة إلى عالم God of War. إنها واحدة من ألعابي المفضلة في السنوات القليلة الماضية، ويجب أن تبدو ممتازة بشكل إيجابي على أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة. سيكون متاحًا في 19 سبتمبر، ويمكنك طلبه مسبقًا الآن.