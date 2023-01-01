GMC Sierra EV ستصبح معياراً في فئتها

أعربت جي إم سي عن ثقتها القوية في أن سييرا EV الكهربائية القادمة ستهيمن على سوق سيارات البيك أب الكهربائية، متجاوزة منافسيها في القطاع الذي أصبح بسرعة، شديد التنافسية.ستنضم سييرا EV إلى منافسة تشمل سيارات قوية مثل فورد F-150 لايتنينج، وريفيان R1T، والسيارة الفريدة من تيسلا، سايبرترك. تعتقد جي إم سي أن سييرا EV لديها العديد من المزايا التي ستساعدها على التميز في هذا المجال المزدحم. الميزة الرئيسية هي النطاق الكهربائي المتوقع، والذي تدعي جي إم سي أن سيتجاوز المنافسة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن توفر سييرا EV قدرات سحب وحمولة رائعة، مما يضمن تلبيتها لاحتياجات العملاء الذين يعتمدون على سياراتهم في مجال الأعمال الشاقة.
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