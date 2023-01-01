Galaxy Watch FE متاحة الآن مقابل 99 دولارًا أمريكيًا

طلقت شركة سامسونج ساعتها الجديدة متوسطة التكلفة Galaxy Watch FE بعد الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وتقدمها الشركة بخصم 50 بالمئة مع أي ساعة ذكية أخرى تستبدلها بها.
تعد Galaxy Watch FE، في جوهرها، إصدار جديد من Galaxy Watch 4 التي تم إطلاقها عام 2021. وهي تحتوي في الغالب على نفس المواصفات ولكن مع شاشة من زجاج الياقوت وبعض التعديلات الطفيفة على الأجهزة.
ومع وجود نظام Wear OS 4، فهي صفقة جيدة إلى حد ما بسعرها المعتاد البالغ 199 دولارًا. لكن سامسونج لديها عرض جيد. على الأقل في وقت الإطلاق هذا الأسبوع، ستقدم سامسونج Galaxy Watch FE مقابل 99 دولارًا فقط.
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