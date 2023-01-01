Galaxy Ring.. خاتم بسيط لكنه باهظ الثمن



Galaxy Ring Galaxy Ring

لا تتوقع الكثير من جهاز صغير مثل الخاتم. لا توجد مساحة للعديد من الأجهزة، لذا فهو يحتاج فقط إلى القيام ببعض الأشياء بشكل جيد. إن جهاز تتبع النوم الذي لا يعيق النوم هو هدفك، والخواتم الذكية هي خيار مغرٍ. يعد Galaxy Ring من Samsung بمراقبة نومك وتسجيل نشاطك اليومي، والقيام بذلك بشكل مريح وغير ملحوظ، وكل ذلك مقابل 400 دولار. وهذا يزيد بمقدار 100 دولار عن أقرب منافس له، Oura Ring، على الرغم من أن الأخير يتقاضى 6 دولارات إضافية شهريًا لاستخدام برنامجه.

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لقد كانت Oura موجودة منذ أكثر من خمس سنوات، وخلال ذلك الوقت، طورت طرقًا أكثر تطورًا لتقديم رؤى لعملائها، في حين أن Samsung بدأت للتو. ولكن بالنسبة لجهودها الأولى، كان Galaxy Ring جهازًا لتتبع الصحة مفيدًا بشكل مدهش لأولئك الذين لديهم هواتف Samsung متوافقة.يعتبر Galaxy Ring مريحًا وبسيطًا على ما يبدو، ولكنه في الواقع يقدم نظرة تفصيلية حول نومك ومشيك وجريتك.وزن وتصميم Galaxy Ringمن بين جميع الأجهزة القابلة للارتداء المتوفرة، تعد الخواتم من بين الأصغر والأخف وزنًا. يأتي Galaxy Ring الخاص بي بحجم سبعة، وهو ثالث أصغر منتج تصنعه Samsung. وهذا يعني أنه يزن حوالي 2.3 جرام، أو أقل بقليل من 0.1 أونصة خفيفة، وهو ما يقرب من نصف 4 إلى 6 جرامات التي تزنها حلقات Oura، اعتمادًا على حجمها.بفضل هذا الوزن الخفيف والشكل النحيف للجهاز، بالكاد تشعر به على إصبعك عند محاولة النوم. الشيء الوحيد الذي يزعجك أحيانًا هو وميض مصابيح LED الحمراء والخضراء في غرفة نومك المظلمة، لكنها ليست ساطعة جدًا بحيث تمنعنك من النوم بعد أن تغمض عينيك.سوف يسعدك معرفة أن Galaxy Ring سيتحمل الصابون والماء الجاري.إذا كنت ترتدي الخاتم وتخلعه كثيرًا، فقد تصاب بنوبات ذعر صغيرة عدة مرات عندما تعتقد أنه سقط من جيبك. لحسن الحظ، في تلك المواقف، ستتمكن من استخدام تطبيق تتبع الموقع من Samsung لترى أنه لم يكن بعيدًا جدًا ومن المحتمل أنه كان في بنطالك. المشكلة في عدم وجود مكونات في الخاتم هي أنك لا تستطيع تشغيل إنذار صوتي للمساعدة في العثور عليه.إن غياب الميزات هذا هو حل وسط يسعدني القيام به في مقابل بصمة Galaxy Ring التي بالكاد توجد. ما تقدمه Samsung هنا يبدو جيدًا بما يكفي لتتبع الصحة الأساسية، على الرغم من أنه شاحب بالمقارنة بالمنافسة.Galaxy Ring كمتتبع للنومإذا استخدمت Galaxy Ring في الغالب لتتبع نومك ونشاطك العام، لأنه لا يسجل أي تمرين بخلاف المشي والجري. في الغالب، كل ما عليك فعله حقًا مع الخاتم هو التأكد من وضعه على إصبع السبابة، حيث يناسب بشكل أكثر إحكامًا من الوسط. يساعد هذا في ضمان دقة قراءات الأكسجين في الدم، أو ينتهي بي الأمر بأرقام منخفضة للغاية.لا يتعين عليك قضاء الكثير من الوقت في البحث في الأرقام - ستقوم Samsung، مثل معظم خدمات تتبع النوم الحديثة الأخرى، بتعيين درجة نوم لإخبارك بمدى جودة نومك. هناك أيضًا رسوم بيانية لمساعدتك على فهم اتجاهاتك في لمحة.من المهم ملاحظة أن Samsung قالت إن ميزات درجة الطاقة وتتبع النوم ونصائح العافية تعتمد على Galaxy AI، مما يعني أنها ستتطلب هاتف Galaxy وتطبيق Samsung Health وحساب Samsung للعمل.Galaxy Ring كمتتبع للنشاطقد لا يتتبع خاتم Samsung مجموعة متنوعة من التمارين، لكن البيانات التي يجمعها شاملة بشكل مدهش.مشاكل Samsung Healthأحد المجالات التي يفشل فيها Galaxy Ring (والخواتم بشكل عام) في تقديم أي نوع من الإشعارات. كجهاز لتتبع النشاط، فإن هذه مشكلة بشكل أساسي عندما يتعلق الأمر بدفع تذكيرات الوقوف. ستعمل كل من Samsung وOura على تقديم تنبيهات على هاتفك عندما تكون ثابتًا لفترة طويلة جدًا، مما يدفعك إلى النهوض والتحرك. عادةً ما تصدر الأجهزة القابلة للارتداء التي يتم ارتداؤها على المعصم صوتًا وتخبرك على الشاشة، ومن الصعب جدًا تفويتها أو تجاهلها.