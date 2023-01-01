Galaxy Ring تعمل مع أي هاتف Android



Galaxy Ring Galaxy Ring

أخبرتنا شركة Samsung سابقًا أن Galaxy Ring تعمل مع أي هاتف يعمل بنظام Android. ومع ذلك، يشير موقع سامسونج على الويب إلى أن الحلقة الذكية تتطلب هاتف Galaxy. فما هي الحقيقة إذن؟

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لحسن الحظ، قام مستخدم YouTube M Brandon Lee بنشر مقطع فيديو على X، يُظهر بالفعل أن Galaxy Ring يعمل على هاتف غير تابع لشركة Samsung يعمل بنظام Android. تحقق من مقطع أدناه.يضيف مستخدم YouTube أنك ستحتاج إلى تثبيت تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك غير التابع لشركة Samsung للاتصال بـ Galaxy Ring. ومع ذلك، يأتي فيديو لي بعد أن ذكر موقع غرفة أخبار سامسونج أن الحلقة الذكية تتطلب هاتف جالاكسي. لم يكن موقع الويب يشير إلى ميزة محددة أيضًا. تحقق من لقطة الشاشة أدناه.وعلى أية حال، فمن الواضح من الفيديو أن Galaxy Ring لا يحتاج إلى هاتف سامسونج. لكنك تحتاج إلى جهاز Galaxy إذا كنت تريد ميزات مثل وظيفة Find My Ring ونقاط الطاقة ونصائح الصحة.