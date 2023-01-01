Galaxy Ring.. تعرف على المواصفات والسعر للخاتم الذكي من Samsung



Galaxy Ring Galaxy Ring

بعد فترة طويلة من الانتظار، أزاحت Samsung الستار عن أول خاتم ذكي لها، Galaxy Ring، الذي يوفر مستوى دقيقًا من تتبع المتغيرات الحيوية لجسم المستخدم، بما في ذلك أثناء النوم، بالإضافة إلى القدرة على التحكم في هواتف Samsung Galaxy باستخدام حركات الأصابع.



يأتي Galaxy Ring الأول من SAMSUNG بـ 9 أحجام مختلفة لتناسب أحجام وأطوال أصابع المستخدمين، مع وزن يتراوح بين 2.3 جرام إلى 3 جرام، وتصميم أنيق ومريح للارتداء، مع هيكل مدعوم بمادة الألومنيوم من الدرجة الخامسة، وتصنيف مقاومة للماء 10ATM.



جودة النوم

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قدمت SAMSUNG لخاتمها الجديد مجموعة من الميزات الصحية تحت مظلة منصة Samsung Health المجانية، والتي تشمل قياس جودة نوم المستخدم باستخدام ميزة Sleep Score، التي تعتمد على خوارزمية Sleep AI، مع القدرة على مراقبة وتحليل مستوى "الشخير" أثناء النوم، بالإضافة إلى مراقبة الحركة أثناء النوم، ووقت الانتقال إلى النوم العميق، وقياس معدل ضربات القلب ومعدل التنفس.كما يقدم ميزة تتبع الدورة الشهرية، مما يسهل على النساء تتبع دورتهن الشهرية من خلال مراقبة درجة حرارة الجلد أثناء الليل.الروتين اليومييوفر Galaxy Ring من Samsung أيضًا روتينًا يوميًا يحافظ على نشاط المستخدم ويشجعه على أداء تمارين اللياقة البدنية من خلال تقرير صحي مفصل يتضمن مقاييس صحية متنوعة.تقدم الشركة أيضًا ميزة Energy Score الجديدة في خاتمها، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي Galaxy AI من Samsung، حيث تقدم توصيات استنادًا إلى الحالة البدنية الحالية للمستخدم، للتركيز على تحسينات يومية في روتين نشاطه البدني.