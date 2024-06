Free Fire تبدأ احتفالاتها الكبرى بالذكرى السنوية السابعة على إطلاق اللعبة

Free Fire Free Fire

تحتفل شركة “جارينا” الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير ونشر الألعاب عبر الإنترنت والمطور للعبة “فري فاير” بالذكرى السنوية السابعة على إطلاق اللعبة، من خلال دعوة اللاعبون للانضمام إلى الاحتفالات التي تبدأ غدًا. وعلى مدار أسبوعين من الاحتفالات الكبيرة، يمكن للمشجعين واللاعبين التطلع إلى سلسلة من الأنشطة المثيرة التي تتناول موضوعات الحنين الى الذكريات والاحتفال والرفقة. كما يتضمن ذلك أساليب لعب محدودة الوقت تعيد نسخة مصغرة من قمة برمودا القديمة وأسلحة كلاسيكية من الماضي، ومكافآت تحت عنوان الذكرى السنوية السابعة مثل حزمة الرجال وGloo Wall، بالإضافة إلى فيديو موسيقي وفيلم وثائقي خاص والعديد من الألعاب أكثر.



تتزامن الاحتفالات بالذكرى السنوية للعبة مع بعض التحديثات الأخرى المتوقعة داخل اللعبة، بدءًا من تعديلات الأسلحة بالإضافة إلى ظهور شخصية جديدة وهى عالمة الأعصاب Kassie. وبعد مرور سبع سنوات، تستمر لعبة “فري فاير” في إسعاد اللاعبين من جميع أنحاء العالم بمحتوى جديد وغامر، عن طريق البقاء على تفضيلات اللاعبين وتطلعاتهم المتطورة، وتقديم تجارب عالية الجودة ذات صدى وتفاعل وترفيه.



استكشف قمة برمودا المصغرة في Battle Royale وClash Squad

واعتبارًا من اليوم، سيتم الترحيب باللاعبين الذين يبدأون اللعب من خلال وضع الـ (BR) Battle Royale و (CS) Clash Squad بمشاهد وأصوات مألوفة، حيث سيتم تقديم جزيرة “Free Fire Mini Peak”، وهي جزيرة عائمة تحت عنوان الذكرى السنوية مع العديد من الميزات المميزة.

قد يعجبك أيضا...

أسلوب Battle Royale (BR)أثناء فعالية “Friends’ Echoes” في أسلوب Battle Royale (BR)، يمكن للاعبين التفاعل مع الصور الظلية لبعضهم البعض لاقتناء الجوائز داخل المباراة. كما يمكن للاعبين أيضًا استخدام بوابات الذاكرة المنتشرة عبر الخريطة للانتقال فوريًا إلى جزيرة “Mini Peak”، وهي نسخة ممتعة الحجم من “Bermuda Peak” القديمة. وسيجد اللاعبون صناديق الهدايا الملونة والتي تحمل طابع الذكرى السنوية في ساحة المعركة والمليئة بتلك الصناديق ، كما يمكنهم ربح نقاط الذاكرة إما عن طريق تحطيم هذه الصناديق أو عن طريق القضاء على الأعداء.باستخدام نقاط الذاكرة هذه، يمكن للاعبين بعد ذلك استخدام الطائرة الشراعية للدخول إلى قاعة الشرف محدودة المدة، حيث يمكنهم التقاط أسلحة الـ “Nostalgic” – وهي نسخ محسنة من الأسلحة الكلاسيكية من الماضي. هنا، يمكن التقاط Nostalgic MP40 وNostalgic M1887 وNostalgic Vector وإعادتها لاستخدامها في ساحة المعركة.أسلوب Clash Squad (CS)وأثناء لعب وضع الـ (CS)، سينتقل اللاعبون على الفور إلى جزيرة “Mini Peak” في جولات عشوائية، وسوف يجدون جزيرة البداية ذات تأثيرات بصرية خاصة. ويمكن أيضًا الحصول على أسلحة الـ Nostalgic من خلال التفاعل مع أدوات الإمداد الخاصة بالذكرى السابعة، ويمكن للاعبين البحث عن صناديق هدايا خاصة بالذكرى السنوية وفتحها لأخذ ما بها من جوائز. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم فرق “CS” الفائزة باحتفال “Booyah” والأول من نوعه في “فري فاير”.مكافآت نادرة مجانية للجميعلا يكتمل أي احتفال بدون مكافآت – لذلك ستعمل “فري فاير” على شكر اللاعبين لدعمهم على مر السنين بعدد لا يحصى من المكافآت المجانية للجميع في هذه الذكرى السنوية. بدءًا من حزمة الرجال التي تحمل سمة الذكرى السنوية مع مؤثرات خاصة ومضرب بيسبول بطابع خاص، بالإضافة إلى غلاف بندقية AC80. ويمكن للاعبين الاستمتاع بالاحتفالات داخل اللعبة وارتداء مقتنياتهم الأنيقة بدءًا من اليوم.يمكن للاعبين أيضًا الفوز بنسخة محدودة من “Gloo Wall” للذكرى السابعة لتأسيسها خلال فعالية “Gloo Wall Relay”. وتبدأ الفعالية بسحب مسبق اعتبارًا من اليوم، حيث سيحصل اللاعبون الذين يقومون بتسجيل الدخول على فرصة للحصول على “Gloo Wall” المطلوبة. أما بالنسبة للاعبين الذين لم يتمكنوا من الفوز بـ “Gloo Wall” لا يزال بإمكانهم الفوز به عندما يتعاونون مع اللاعبين الذين حصلوا عليه من أجل إكمال فعالية الذكرى السنوية السابعة لـ “BR” معًا.استمتع بتجربة المزيد من أساليب اللعب المليئة بالمرح بدءًا من 27 يونيوومن خلال التحديث، يمكن للاعبين تجربة لعبة “Mini-BR” سريعة الوتيرة مع “11” لاعبًا آخر في وضع اللعب “Old Peak”، وأخيرًا ستصل “مقبرة الزومبي”. وفي الذكرى السنوية لإعادة إطلاق وضع “Zombie Uprising” الشهير، سيتعين على 4 إلى 5 لاعبين التجمع لهزيمة الحشود لتحقيق الفوز.استعيد ذكريات Free Fire المفضلة وأنشئ ذكريات جديدة مع المجتمعسيتم إطلاق رسوم متحركة ذات طابع خاص في 29 يونيو، تحكي قصة اللاعب الذي عاصر الكثير من الذكريات التي لا تُنسى والصداقات العزيزة طوال السنوات التي قضاها في لعب “فري فاير”. كما يمكن للاعبين أيضًا الاستماع للأغنية الرئيسية “Feeling the Fire” على Spotify وYouTube.***حول Garenaجارينا هي شركة رائدة عالميًا في تطوير ونشر ألعاب الإنترنت. لعبة Free Fire، وهي لعبة باتل رويال الشهيرة، التي تم تطويرها ذاتيا من قبل جارينا، كانت أكثر الألعاب المحملة على الهواتف المحمولة في العالم من عام 2019 إلى عام 2021، وأكثر ألعاب الباتل رويال تحميلاً لعامي 2022 و2023، وذلك وفقًا لبيانات data.ai العالمية لتحليل التطبيقات.يعمل على إدارة جارينا العالمية مجموعة من اللاعبين الشغوفين لديهم فهم فريد لما يتطلع إليه اللاعبون. وتقوم حصريًا بترخيص ونشر ألعاب محمول شهيرة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين – مثل Arena of Valor وCall of Duty: Mobile ولعبة – في أسواق مختارة على مستوى العالم. وتدعم جارينا تنمية الخبرات الاجتماعية والترفيهية من خلال الألعاب، مما يمكّن مجتمعاتها ولاعبيها من المشاركة والتفاعل. وهي أيضًا شركة رائدة في تنظيم الرياضات الإلكترونية وتستضيف بعضًا من أكبر بطولات الرياضات الإلكترونية في العالم.شركة جارينا هي جزء من مجموعة (Sea Limited (NYSE: SE والمدرجة ضمن بورصة نيويورك للأوراق المالية ، وهي شركة إنترنت عالمية رائدة للمستهلكين. وتشمل الأعمال الأساسية الأخرى لشركة (Sea) بالإضافة إلى جارينا، شركة (Shopee) ذراع التجارة الإلكترونية، وشركة (SeaMoney) ذراع الخدمات المالية الرقمية للمجموعة. وتتمثل مهمة مجموعة (Sea) في تحسين حياة المستهلكين والشركات الصغيرة باستخدام التكنولوجيا.