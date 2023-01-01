Ford تغير نهجها في بيع السيارات الكهربائية لتشمل جميع الوكلاء

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تعمل فورد على تعديل استراتيجيتها لبيع السيارات الكهربائية، حيث ستسمح لجميع الوكلاء في الولايات المتحدة ببيع هذه السيارات بدون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في برنامج الشهادات الكهربائية كما كان الحال سابقاً.



بعد اجتماعات مطولة بين وكلاء فورد والمدراء التنفيذيين في الشركة، ومشاركة الرئيس التنفيذي لفورد، جيم فارلي، كشفت تقارير عن أن فورد تخطط لإعادة فتح مبيعات السيارات الكهربائية لتشمل جميع وكلاءها بالتجزئة بدلاً من حصرها لوكلاء معينين.



في نفس الوقت، ستعمل فورد إلى تحقيق التوازن بين مصالح التجار الذين قاموا بالفعل باستثمارات كبيرة سابقاً، ومصالح المشاركين الجدد.

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يعد هذا التحول في استراتيجية فورد خطوة نحو تسهيل امتلاك السيارات الكهربائية وتعزيز التنافسية في السوق.