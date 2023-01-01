Ferrari توقف إنتاج SF90 سترادالي و812 GTS، ولاحقاً روما

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أعلنت شركة فيراري عن توقف إنتاج سيارات SF90 سترادالي و812 GTS، ما يمثل نهاية إنتاج هذه السيارات الفائقة الشهيرة. وتستعد الشركة الإيطالية لإنهاء إنتاج فيراري روما.

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يأتي القرار بوقف إنتاج SF90 سترادالي و812 GTS كجزء من استراتيجية فيراري الأوسع لإدخال سيارات جديدة ومبتكرة توفر أحدث التقنيات وتتمتع بأداء أعلى.وصلت فيراري SF90 سترادالي كأول سيارة هجينة من الشركة، مزودة بمحرك V8 ثنائي التوربو سعة 4.0 وبثلاثة محركات كهربائية، لتوفر قوة إجمالية 986 حصان. فيراري 812 GTS تميزت بمحرك V12 طبيعي التنفس سعة 6.5 لتر ينتج 789 حصان. أما فيراري روما، المعروفة بتصميمها الأنيق وأدائها القوي، قتقترب أيضًا من نهاية دورة إنتاجها. وتأتي بمحرك V8 ثنائي التوربو سعة 3.9 لتر ينتج 612 حصان.يمثل توقف إنتاج SF90 سترادالي و812 GTS وروما نهاية فصل من تاريخ فيراري، ولكنه يمهد الطريق لإدخال سيارات جديدة ومثيرة ستشكل مستقبل العلامة التجارية.