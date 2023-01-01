Facebook يتيح لمنشئي المحتوى تحقيق الدخل في نيجيريا

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يمكن لمنشئي المحتوى في نيجيريا الآن كسب المال من عائدات الإعلانات حيث أوفت شركة Meta بوعدها بجعل البلاد مؤهلة لتحقيق الدخل.



وكانت ميتا قد وعدت في مايو من هذا العام بأنها ستسمح بتحقيق الدخل من فيسبوك في نيجيريا بحلول يونيو.



وقالت: “لن يقتصر تحقيق الدخل على Instagram فقط. سيتمكن منشئو المحتوى النيجيريون المؤهلون لاستخدام منتجاتنا لتحقيق الدخل من تحقيق الدخل على فيسبوك أيضًا.

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"نحن نعمل بجد لإتاحة ميزات تحقيق الدخل هذه لمنشئي المحتوى النيجيريين في شهر يونيو وفريقنا ملتزم بالطرح السريع."قامت الشركة الأم لفيسبوك بوضع علامة على نيجيريا باللون الأزرق في لوحة المعلومات الاحترافية يوم الخميس 27 يونيو 2024.وتذكر LADERSHIP أيضًا أنه في وقت سابق من شهر مارس، قام رئيس الشؤون العالمية لشركة Meta، السير نيك كليج، بزيارة نيجيريا وقاد وفدًا إلى الرئيس بولا تينوبو.المعلومات الصادرة بعد ذلك عن المتحدث الرئاسي، أجوري نجيلالي، ذكرت جزئيًا: "قال السير كليج أيضًا إن ميتا ستقدم في يونيو 2024 ميزة على تطبيق Instagram الخاص بها والتي ستسمح لمنشئي المحتوى النيجيريين باستثمار المحتوى الخاص بهم لتمكينهم من كسب لقمة العيش باستخدام التطبيق. ".قبل الآن، لم يكن منشئو المحتوى الذين لديهم عناوين نيجيرية مؤهلين لتحقيق الدخل من فيسبوك ما لم تكن لديهم إدارة للصفحة في بلد مؤهل.بعد أحدث التطورات، أصبح بإمكان منشئي المحتوى في نيجيريا الآن تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم وكسب المال من خلال الإعلانات ضمن البث المباشر على فيسبوك، والإعلانات المباشرة، والإعلانات على البكرات، والمكافآت والاشتراكات.تم التحقق: يمكن للنيجيريين الآن كسب الدولار الأمريكي من خلال النطاقات المميزة تمامًا مثل الأمريكيين، والحصول على ما يصل إلى 1200 دولار أمريكي وستربح 17000 دولار أمريكي (27 مليون ين ياباني).