ESL FACEIT تبتكر تجارب Fortnite التنافسية الجديدة

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أعلنت مجموعة ESL FACEIT EFG الشركة المتخصصة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، عن إطلاق ESL Featuring Fortnite، وهو تنسيق تنافسي جديد يتم إنشاؤه في فورتنايت ويتم تشغيله بواسطة Unreal Editor for Fortnite (UEFN). ستستفيد EFG من أدوات UEFN الحديثة لإعادة تصوير فورتنايت التنافسية بجزر مخصصة ووسائط لعب جديدة وتنسيق يعتمد على الفرق. ما سيعزز مستوى التكامل مع الشركاء داخل اللعبة ويضيف قيمة للمجتمع بالإضافة إلى التجارب الجديدة للاعبين.



قال كبير المسؤولين التجاريين في EFG رودريجو سامويل: "إننا نبتكر تجربة خيالية في فورتنايت، من خلال دمج القدرات الإبداعية لأدوات Epic's UEFN و Creator Economy مع الخبرة الرائدة في EFG لبناء منظومة تنافسية عالمية المستوى على نطاق واسع، لاتقتصر على إنشاء لعبة - بل تطوير منصة ألعاب تنافسية مستدامة تفتح فرصًا ثمينة للمتنافسين والعلامات التجارية والمعجبين".



تقديم أنماط ألعاب تنافسية جاهزة وجزر مخصصة

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ستقوم ESL Featuring Fortnite بتوفير وسائل متنوعة للمنافسة والمشاهدة والفوز من خلال تجربة مبتكرة أُنشئت في Fortnite. مستوحاة من ألعاب منظور الشخص الأول الكلاسيكية والمصممة للعب الجماعي 4 ضد 4، سيقوم متخصصو EFG وUEFN في شركة Creative 404 بتطوير أنماط العب التنافسي مثل الاستيلاء على العلم، ونقطة السيطرة، والمنطقة المتقلصة، بالإضافة إلى فصول شخصيات متخصصة تضيف قيمة للاستراتيجية والقصص والعمل الجماعي. كما سيساعد على نمو المجتمع من خلال جذب متنافسين جدد من عدة ألعاب منظور الشخص الأول.وقال برايان كريمر، مدير منظومة الألعاب ونموها في EFG: "ESL Featuring Fortnite هي الوسيلة المثالية لتقديم طرق مختلفة ومتنوعة من الألعاب والمنافسات للمعجبين، ولتعزز نوعًا جديدًا من اللعب الجماعي، ولصنع فرصة جديدة لمنظمات الرياضات الإلكترونية للعثور على نجم المستقبل. إننا في أشد الحماس لمشاهدة نمو هذه المبادرة وتطورها لجميع اللاعبين".تنطلق المبادرة بهدف EFG لإطلاق منظومة الرياضات الإلكترونية الذي يعتمد على مجتمع مستدام ذاتيًا بفضل UEFN. ستنشئ الشركة نظامًا مغلقًا لضمان إعادة استثمار جزء من الإيرادات في المجتمع مع Epic Games "Creator Economy 2.0. ستتعاون EFG على الابتكار المشترك وأخذ الملاحظات والآراء بعين الاعتبار من المجتمع لتكرار وتشكيل مستقبل التجارب العادية والتنافسية معًا.FACEIT: منصة عالمية مفتوحة لمسابقة Fortnite UEFNمن خلال FACEIT، المنصة الرسمية للبطولات التي تنظمها EFG باستخدام UEFN، سيتاح فرص للعب أنماط جديدة للمعجبين. وسيكون بإمكانهم الاستفادة من ميزات المجتمع في FACEIT للتواصل مع شبكة واسعة من اللاعبين والفعاليات للمنافسين من جميع المستويات المهارية.