Ericsson تحرز مكانة ريادية في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس



Ericsson Ericsson

احتلت شركة إريكسون المرتبة الأولى في "القدرة على التنفيذ" بحسب تقرير "ماجيك كوادرنت من جارتنر لعام 2024" لبنية شبكات الجيل الخامس الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات، الصادر عن مؤسسة جارتنر المتخصصة بأبحاث واستشارات تكنولوجيا المعلومات.

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يقدم التقرير، الذي صدر في يوليو 2024، نظرة عامة على سوق قدرات البنية التحتية الأساسية لشبكات الجيل الخامس للوصول اللاسلكي (RAN). وقام خبراء "جارتنر" بتقييم جهات البيع التي تقدم حلول الجيل الخامس لمزودي شبكات الاتصالات بشكل شامل ومستقل لتحديد مدى اكتمال رؤيتهم وقدرتهم على التنفيذ، بهدف تقديم لمحة عن قدرات البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في السوق.وعلى عكس التقارير السابقة التي شملت أيضًا الشبكات الأساسية، فإن نسخة هذا العام تركز فقط على شبكات الجيل الخامس للوصول اللاسلكي (5G RAN). على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمت تسمية إريكسون كشركة رائدة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرنت للبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لموفري خدمات الاتصالات.وجدير بالذكر أن حوالي نصف حركة مرور بيانات الجيل الخامس خارج الصين تتم من خلال شبكات إريكسون. كما يمكن لشركة إريكسون تحديث مواقع الجيل الرابع القديمة باستخدام تقنية الجيل الخامس - لتحقيق سعة أكبر بعشر مرات وتوفير طاقة بأكثر من 30%. يوضح تقريرGSA الأخير أن هناك حوالي 300 شبكة للجيل الخامس قيد التشغيل التجاري، وتدعم إريكسون حاليًا 162 شبكة للجيل الخامس تعمل في 69 دولة.قال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشبكات في شركة إريكسون: "يسعدنا أن يتم تكريمنا مرة أخرى لقدرتنا على التنفيذ والتسليم في سوق دائم التطور ويطرح تحديات جديدة باستمرار. لقد عملنا جاهدين على زيادة سرعتنا ومرونتنا وكسب ثقة العملاء. جنباً إلى جنب مع ريادتنا في مجال التكنولوجيا، فإن هذا هو أساس قيامنا بأعمالنا من خلال تقديم حلول مستدامة ومبتكرة لعملائنا."وتعد ريادة إريكسون في مجال شبكات الجيل الخامس التجارية والتقدم التكنولوجي أمر لا يختلف عليه اثنان على مستوى الصناعة، حيث سبق وأن حصلت الشركة على إشادة كبيرة وحققت مكانة ريادية وفق تقرير Frost Radar™ للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس لعام 2024 للمرة الرابعة على التوالي, كما احتلت الشركة المرتبة الأولى بين باعة مزودي خدمات الاتصالات في مجال الاستدامة وفق أحدث دراسة أجرتها مؤسسة ABI Research.يتصدر عملاء إريكسون معايير الأداء العامة، حيث يحققون نسبة فوز تبلغ 72% في الأسواق التي تتواجد فيها إريكسون. ويستند هذا إلى تحليل إريكسون لـ 258 تقريرًا معياريًا عامًا 2023 (للجيل الرابع والجيل الخامس).تواصل إريكسون عملها على تطوير محافظها التي تشمل 5G RAN مع نظام راديو إريكسون، و Cloud RAN، وشبكة نقل الجيل الخامس بالإضافة إلى الخدمات المهنية. تغطي محفظة الأجهزة أجهزة الراديو الصغيرة والخفيفة Massive MIMO متعددة النطاقات الموفرة للطاقة التي تعمل بمعالجات إريكسون سيليكون المخصصة من الجيل الأخير والمستعدة لـ Open RAN. تتضمن حلول البرامج المبتكرة الخاصة بها توفير تلقائي للطاقة ومجموعة اتصال متميزة للجيل الخامس.أطلقت الشركة مؤخرًا تحسينات شاملة على محافظ الراديو والنقل والهوائي مع 12 حلاً جديدًا للأجهزة والبرامج لموفري خدمات الاتصالات (CSPs) لنشرها في شبكات عالية الأداء ومستدامة ومفتوحة. تم تقديم أجهزة الراديو الجديدة على وجه الخصوص في حدث ما قبل المؤتمر العالمي للجوال في لندن، مما يعزز تشكيلة أجهزة الراديو الخاصة بإريكسون، ويجعلها محفظة أجهزة الراديو الأكثر شمولاً واستدامة والمجهزة لـOpen RAN في الصناعة.