ChromeOS سيعتمد على نفس التقنية التي تعمل بنظام Android بشكل أكبر

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تجري جوجل بعض التغييرات المهمة على ChromeOS، وهو نظام التشغيل الذي يشغل أجهزة Chromebook.



وعلى ما يبدو، ستعتمد الإصدارات المستقبلية من نظام التشغيل بشكل أكبر على نفس التقنية التي يعتمد عليها نظام اندرويد. وبشكل أكثر تحديدًا، تقول جوجل إنها “ستحتضن أجزاء من حزمة اندرويد، مثل Android Linux kernel وإطارات عمل أندرويد، كجزء من أساس ChromeOS”.



يتمتع فريق ChromeOS واندرويد بالفعل ببعض الخبرة في العمل معًا، حيث قدموا ميزات مثل القدرة على تشغيل تطبيقات اندرويد على أجهزة Chromebook.

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اعتمد طاقم ChromeOS تقنية Bluetooth الخاصة بنظام اندرويد أيضًا. هناك عدة أسباب لهذا التحول، بما في ذلك الكفاءات الهندسية ومساعدة الهواتف والملحقات على أن تصبح أكثر توافقًا مع أجهزة Chromebook.وتقول جوجل إنها ستواصل تقديم أمان لا مثيل له، وشكل ومظهر متسقين، وقدرات إدارية واسعة النطاق يحبها مستخدمي ChromeOS والمؤسسات والمدارس.هناك سبب رئيسي آخر لدمج المزيد من تقنيات اندرويد في ChromeOS وهو لتمكين المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي. وتقول جوجل إن هذا النهج سيساعدها في طرح أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة على نطاق أسرع وأكبر عبر المزيد من الأجهزة.ونظرًا لأن أجهزة اندرويد هي المكان الذي من المحتمل أن يتفاعل فيه العديد من المستخدمين مع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في أغلب الأحيان خارج نطاق البحث و G Suite و Gmail، فليس من الغريب جدًا أن ترغب جوجل في جلب بعض نفس الأشياء إلى ChromeOS.ومع ذلك، تشير جوجل إلى أنه على الرغم من أنها بدأت في العمل على ذلك الآن، فإن الترقيات لن تكون جاهزة للمستهلكين لبعض الوقت.