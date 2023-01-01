Chrome يتيح لأجهزة ‏iPhone الآن تخصيص شريط القائمة والدائرة



Chrome Chrome

قدم Chrome لأجهزة آيفون وآيباد تحسينًا كبيرًا من خلال القدرة على تخصيص شريط القائمة. القائمة التي تنزلق لأعلى عند النقر على القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط على اليمين.



تعتبر هذه القائمة موطن للدوامة وقائمة الإجراءات المختلفة. إذا قمت بالتمرير لأسفل، فستجد زر “تخصيص القائمة” الجديد



في السابق، كان الرف الدائري العلوي “يعرض العناصر المستخدمة بشكل متكرر أولاً“. يمكنك الآن إيقاف تشغيل “شريط قائمة الفرز الذكي“.

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يمكنك إزالة كل شيء آخر من المكتبة: الإشارات المرجعية، والتنزيلات، والسجل، ومدير كلمات المرور (الذي يحتوي على أداة لطيفة على الشاشة الرئيسية تفتح لوحة المفاتيح عند النقر عليها للسماح لك بالبحث عن بيانات الاعتماد المخزنة)، وقائمة القراءة، والأحدث علامات التبويب وتتبع الأسعار والميزات الجديدة. وفي الوقت نفسه، يمكنك إعادة ترتيب قائمة الإجراءات وإلغاء تحديدها.سيكون هذا الخيار رائعًا لمتصفح Chrome على نظام اندرويد. تمتد القائمة الكاملة (في هاتف Pixel 8) على ارتفاع الشاشة بالكامل مع استمرار الحاجة إلى بعض التمرير. سيكون خيار نقل شريط العناوين إلى الأسفل أمرًا رائعًا أيضًا.