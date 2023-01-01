Chrome يتيح لأجهزة ‏iPhone الآن تخصيص شريط القائمة والدائرة

قدم Chrome لأجهزة آيفون وآيباد تحسينًا كبيرًا من خلال القدرة على تخصيص شريط القائمة. القائمة التي تنزلق لأعلى عند النقر على القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط على اليمين.
تعتبر هذه القائمة موطن للدوامة وقائمة الإجراءات المختلفة. إذا قمت بالتمرير لأسفل، فستجد زر “تخصيص القائمة” الجديد
في السابق، كان الرف الدائري العلوي “يعرض العناصر المستخدمة بشكل متكرر أولاً“. يمكنك الآن إيقاف تشغيل “شريط قائمة الفرز الذكي“.
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