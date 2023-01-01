Chevrolet Corvette ZR1 تزأر في فيديو تشويقي

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Chevrolet Corvette ZR1

أصدرت شيفروليه مقطع تشويقي لكورفيت ZR1 2025، والذي يحمل عبارة “سرعة لا يمكن توقعها ستأتي”، ويعرض صوت السيارة المذهل.

ستأتي النسخة التالية من كورفيت بهدف وضع معايير جديدة في السرعة والثبات والتجربة العامة للقيادة. يشير المقطع التشويقي إلى ديناميكا هوائية متقدمة، وتقنية رائدة، ومحرك قوي سيدفع حدود ما يمكن أن تحققه كورفيت.

لم تعلن الشركة عن موعد وصول السيارة بالضبط، ويتطلع عشاق كورفيت والسيارات عالية الأداء إلى المزيد من التفاصيل حول السيارة الرائدة.

المصدر: سعودى شفت

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