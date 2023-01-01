ChatGPT يواجه مشكلة أمنية على نظام التشغيل macOS.. قم بالتحديث

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واجه مستخدمو آبل ماك الذين قاموا بتثبيت تطبيق ChatGPT خطرًا أمنيًا لأن النظام الأساسي لم يؤمن محادثاتهم باستخدام chatbot AI وتركها بنص عادي.



ربما لم تكن OpenAI على علم بهذا الخلل الكبير، والذي كان من الممكن أن يترك الملايين عرضة لهجمات ضارة محتملة إذا تمكنوا من الوصول إلى أجهزة ماك الخاصة بهم وكانوا قادرين على قراءة جميع محادثاتك والبيانات الأخرى المخزنة على تطبيق "شات جي بي تي".



مشكلة أمان تطبيق ChatGPT MacOS: هل يجب أن تقلق؟



تم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل مستخدم يدعى Pedro José Pereira Vieito على ثريدز في وقت سابق من هذا الأسبوع، لاحظ بيدرو أن المشكلة الأمنية سمحت للتطبيقات الأخرى على نظام التشغيل MacOS بقراءة هذه المحادثات، الأمر الذي كان من شأنه أن يثير أجراس الإنذار في "أوبن إيه أي".

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تم إبلاغ الشركة بالمشكلة التي كانت لها مخاطر كبيرة على الملايين من مستخدمي ماك، ولكن لحسن الحظ تمكنت OpenAI من تشفير تطبيق ChatGPT حتى تكون جميع بياناتك المخزنة على النظام الأساسي آمنة، لذا إذا كنت تستخدم الإصدار الأول من تطبيق ChatGPT على نظام التشغيل macOS، فنقترح عليك التحديث إلى الإصدار الأحدث على الفور.مواجهة الأسئلة الصعبةلكن السؤال الأكبر هو كيف لم يتمكن ChatGPT من تأمين البيانات وكيف سمحت شركة آبل بتقديم التطبيق لمستخدميها، ادعى التقرير أن "أوبن إيه أي" ربما تجاوزت سياسات متجر التطبيقات الصارمة لشركة آبل من خلال مطالبة الأشخاص بتنزيل تطبيق ChatGPT على نظام التشغيل macOS من خلال موقعه على الويب وهو أمر ممكن الآن في مناطق محددة.ولكن حتى ذلك الحين، يجب على "أوبن إيه أي" أن تكون حذرة بشأن كيفية طرح هذه التطبيقات للعامة لأنه يمكن استغلال مثل هذه المشكلات ويجب على الشركة إجراء فحوصاتها الخاصة لتجنب مثل هذه الحوادث المؤسفة.ومع ذلك، لا يزال بإمكان "أوبن إيه أي" قراءة محادثاتك من أجل الأمان وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها طالما أنك قررت منح الشركة الإذن للقيام بذلك.توصلت آبل وOpenAI إلى اتفاق بشأن صفقة محصلتها صفر تم الإبلاغ عنها والتي ستجلب ChatGPT إلى إصدار iOS 18 وmacOS Sequoia في وقت لاحق من هذا العام.والتطبيق متاح بالفعل على نظام التشغيل macOS من خلال موقعه على الويب.