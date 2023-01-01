BYD تطلق سيارة كهربائية جديدة تنافس تسلا Model Y3..بسعر أرخص..

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أطلقت شركة BYD الصينية رسميًا سيارتها الكهربائية الجديدة Seal EV 2025 يوم الخميس، والتي تتشابه مع سيارة تسلا Model 3 من حيث التصميم والوظائف، ولكنها تقدم أسعارًا أكثر تنافسية.

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الميزات الرئيسية لسيارة BYD Seal EV 2025سعر منافس:تبدأ أسعار Seal EV 2025 من حوالي 175,800 يوان، أي ما يعادل حوالي 24,500 دولار أمريكي.هذا السعر أقل بنحو 7,800 دولار من سعر سيارة تسلا Model 3 الذي يبدأ من 231,900 يوان، أو حوالي 32,300 دولار أمريكي في الصين.التصميم والتكنولوجيا:تمتاز سيارة Seal EV 2025 بتصميم مشابه لسيارة Model 3، ولكن مع بعض التعديلات البارزة.تتضمن السيارة شاشة معلومات وترفيه دوارة مقاس 15.6 بوصة، وأزرار مادية ومقابض تحكم إضافية مقارنة بـ Model 3.وتم استبدال شعار "Build Your Dreams" بشعار "BYD" الأحمر الجريء، في خطوة تعكس التصميم الجديد لـ Model 3.التحسينات التقنية:تعمل Seal EV 2025 على نظام e-Platform 3.0 Evo المحدث من BYD، والذي يقدم تحسينات في المدى والقوة والشحن السريع بالإضافة إلى برامج متقدمة للقيادة الذكية.وتم تزويد السيارة بـ LiDAR على السطح، مما يعزز إمكانيات نظام المساعدة على القيادة ADAS.مقارنة Seal EV 2025 مع تسلا Model 3الأبعاد:تبلغ أبعاد Seal EV 2025 حوالي 4,800 ملم طولًا، و1,875 ملم عرضًا، و1,460 ملم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,920 ملم.هذه الأبعاد مشابهة تقريبًا لتلك الموجودة في Tesla Model 3، التي تقاس بـ 4,720 ملم طولًا، و1,848 ملم عرضًا، و1,442 ملم ارتفاعًا.المدى وكفاءة الطاقة:تتميز Seal EV بمدى يصل إلى 317 ميلًا (510 كم) وفقاً لمعايير CLTC، بينما يقدم طراز RWD الأساسي من Tesla Model 3 مدى يصل إلى 377 ميلاً (606 كم) في الصين.التصميم الداخلي:تتضمن سيارة BYD Seal EV تصميمًا داخليًا مميزًا بلون Coral Orange الجديد، مع مقاعد ذات نمط يشبه الموجة.التصميم الداخلي للسيارة يعكس لمسة عصرية وقدرة على توفير الراحة والوظائف التي يبحث عنها المستخدمون.تعد سيارة BYD Seal EV 2025 خيارًا جذابًا للمشترين في الصين بفضل سعرها المنخفض مقارنة بسيارة Tesla Model 3، بينما توفر تقنيات حديثة وأداء منافس.الاختيار بين Seal EV وModel 3 قد يعتمد على تفضيلات المستهلكين الشخصية بالنسبة للأداء ومدى السيارة.