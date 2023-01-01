BMW M5 موديل 2025 تظهر بتحديثات جديدة..

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية عن طرازها الجديد بي ام دبليو M5 موديل 2025 ، وتنتمي M5 لفئة السيارات السيدان الرياضية ، وتظهر M5 بتصميم أنيق وعصري ، وتمتلك تكنولوجيات حديثة من ضمنها، جناح خلفي رياضي ، ومقاعد M عالية الأداء.
تحصل سيارة بي ام دبليو M5 موديل 2025 الجديدة علي قوتها من من محرك يعمل بنظام الهجين مكون من 8 سلندر سعه 4400 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 727 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 1000 نيوتن /متر ، وكانت تنتج قوة بالإصدار السابق تصل الي 600 حصان .
تتسارع سيارة بي ام دبليو M5 موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 305 كم/ ساعة ، بالإضافة الي ان النظام الهجين يساعد علي توفير مدى سير كهربائي يصل إلى 40 كيلومتر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .
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