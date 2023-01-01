BMW M5 موديل 2025 تظهر بتحديثات جديدة..



BMW M5 BMW M5

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية عن طرازها الجديد بي ام دبليو M5 موديل 2025 ، وتنتمي M5 لفئة السيارات السيدان الرياضية ، وتظهر M5 بتصميم أنيق وعصري ، وتمتلك تكنولوجيات حديثة من ضمنها، جناح خلفي رياضي ، ومقاعد M عالية الأداء.



تحصل سيارة بي ام دبليو M5 موديل 2025 الجديدة علي قوتها من من محرك يعمل بنظام الهجين مكون من 8 سلندر سعه 4400 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 727 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 1000 نيوتن /متر ، وكانت تنتج قوة بالإصدار السابق تصل الي 600 حصان .



تتسارع سيارة بي ام دبليو M5 موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 305 كم/ ساعة ، بالإضافة الي ان النظام الهجين يساعد علي توفير مدى سير كهربائي يصل إلى 40 كيلومتر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

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- مواصفات بي ام دبليو M5 موديل 2025تظهر سيارة بي ام دبليو M5 موديل 2025 بالعديد من التعديلات الخارجية من ضمنها لمسات رياضية خارجية ، وعجلات رياضية مقاس 20 بوسه في الأمام، و21 بوصه، وبها عجلة قيادة رياضية، وبها نظام صوتي فاخر من شركة Bowers & Wilkins، وسقف بانوراما، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، ولوحة عدادات رقمية مقاس 14.9 بوصه ، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصه .- سعر بي ام دبليو M5 موديل 2025بي ام دبليو M5 موديل 2025 الجديدة كلياً سوف تصل إلى الأسواق بسعر يبدأ من 119,500 ألف دولار أمريكي .